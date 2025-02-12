Власти США подтвердили, что россиянин Александр Винник скоро вернётся домой

Американские власти подтвердили, что россиянин Александр Винник, ожидающий приговора в США по обвинениям в финансовых махинациях, в ближайшее время будет освобождён и отправлен на родину. Об этом в рамках брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.