Власти США подтвердили, что россиянин Александр Винник скоро вернётся домой
Белый дом подтвердил скорое освобождение Александра Винника и его отправку в РФ
Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Американские власти подтвердили, что россиянин Александр Винник, ожидающий приговора в США по обвинениям в финансовых махинациях, в ближайшее время будет освобождён и отправлен на родину. Об этом в рамках брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберёт Александра Винника домой», — отметила она.
Левитт также добавила, что Винник не совершал насильственных преступлений. Кроме того, россиянин полностью лишился многомиллионного состояния, за которое и был осуждён.
Напомним, что днём ранее Россия освободила американца Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Дональд Трамп поблагодарил Москву за этот жест, а затем лично встретился с соотечественником в Вашингтоне.