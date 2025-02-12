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12 февраля, 19:29

Власти США подтвердили, что россиянин Александр Винник скоро вернётся домой

Белый дом подтвердил скорое освобождение Александра Винника и его отправку в РФ

Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Американские власти подтвердили, что россиянин Александр Винник, ожидающий приговора в США по обвинениям в финансовых махинациях, в ближайшее время будет освобождён и отправлен на родину. Об этом в рамках брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберёт Александра Винника домой», — отметила она.

Левитт также добавила, что Винник не совершал насильственных преступлений. Кроме того, россиянин полностью лишился многомиллионного состояния, за которое и был осуждён.

Винника удалили из списка заключённых в США после закрытия дела
Винника удалили из списка заключённых в США после закрытия дела

Напомним, что днём ранее Россия освободила американца Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Дональд Трамп поблагодарил Москву за этот жест, а затем лично встретился с соотечественником в Вашингтоне.

Тимур Хингеев
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