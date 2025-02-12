Винника удалили из списка заключённых в США после закрытия дела
Адвокат Бело заявил, что Винника больше нет в списке заключённых США
С вчерашнего дня россиянин Александ Винник, осуждённый в США за мошенничество с криптовалютой, больше не находится в списке заключённых. Его дело было закрыто на слушании, и в ближайшее время его отправят обратно в Россию, сообщил французский адвокат Винника Фредерик Бело.
«Со вчерашнего вечера Винник более не фигурировал в списке заключённых. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто», — приводит РИА «Новости» его слова.
Напомним, ранее адвокат Винника сообщил о его скором возвращении на родину. Это ответ на освобождённого вчера в РФ экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля. Напомним, Винника арестовали в Греции ещё в 2017 году. Американские спецслужбы обвинили его в криптомошенничестве, а спустя пять лет экстрадировали в США. По началу Винник не признавал свою вину, однако позже сознался в содеянном. По данным следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов.
Nicolas Economou / Zuma / TASS