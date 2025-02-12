Винника удалили из списка заключённых в США после закрытия дела

С вчерашнего дня россиянин Александ Винник, осуждённый в США за мошенничество с криптовалютой, больше не находится в списке заключённых. Его дело было закрыто на слушании, и в ближайшее время его отправят обратно в Россию, сообщил французский адвокат Винника Фредерик Бело.