Французский адвокат Винника подтвердил его скорое освобождение
Адвокат Бело: США вскоре освободят россиянина Александра Винника
Александр Винник. Обложка © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI
Адвокат россиянина Александра Винника сообщил, что его клиент будет освобождён из тюрьмы в Санта-Рита в ближайшее время и отправлен в Россию. Слова француза Фредерика Бело приводит ТАСС.
«Он пока там (в тюрьме в Санта-Рита, — Прим. Life.ru), но в ближайшее время будет отправлен в Россию» — сообщил Бело.
По словам адвоката, Винник находился в очень плохом положении, когда он навещал его в тюрьме прошлым летом. Защитник также отметил, что очень рад освобождению Александра и его возвращению на родину.
Ранее Life.ru рассказывал, что США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля. Напомним, что гражданина РФ арестовали в Греции ещё в 2017 году. Американские спецслужбы обвинили его в криптомошенничестве, а спустя пять лет экстрадировали в Штаты. По началу Винник не признавал свою вину, однако позже сознался в содеянном. По данным следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.
Вчера в РФ освободили Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам за контрабанду наркотиков. Прилетев в США, американец принялся целовать землю. Президент США Дональд Трамп, говоря об освобождении Фогеля, заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к Америке.