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12 февраля, 17:36

Французский адвокат Винника подтвердил его скорое освобождение

Адвокат Бело: США вскоре освободят россиянина Александра Винника

Александр Винник. Обложка © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI

Александр Винник. Обложка © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI

Адвокат россиянина Александра Винника сообщил, что его клиент будет освобождён из тюрьмы в Санта-Рита в ближайшее время и отправлен в Россию. Слова француза Фредерика Бело приводит ТАСС.

«Он пока там (в тюрьме в Санта-Рита, — Прим. Life.ru), но в ближайшее время будет отправлен в Россию»сообщил Бело.

По словам адвоката, Винник находился в очень плохом положении, когда он навещал его в тюрьме прошлым летом. Защитник также отметил, что очень рад освобождению Александра и его возвращению на родину.

Адвокат Винника дал Life.ru комментарий по его возможному обмену на американца Фогеля
Адвокат Винника дал Life.ru комментарий по его возможному обмену на американца Фогеля

Ранее Life.ru рассказывал, что США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля. Напомним, что гражданина РФ арестовали в Греции ещё в 2017 году. Американские спецслужбы обвинили его в криптомошенничестве, а спустя пять лет экстрадировали в Штаты. По началу Винник не признавал свою вину, однако позже сознался в содеянном. По данным следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Вчера в РФ освободили Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам за контрабанду наркотиков. Прилетев в США, американец принялся целовать землю. Президент США Дональд Трамп, говоря об освобождении Фогеля, заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к Америке.

Алена Пенчугина
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