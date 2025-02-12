Французский адвокат Винника подтвердил его скорое освобождение

Адвокат россиянина Александра Винника сообщил, что его клиент будет освобождён из тюрьмы в Санта-Рита в ближайшее время и отправлен в Россию. Слова француза Фредерика Бело приводит ТАСС.

«Он пока там (в тюрьме в Санта-Рита, — Прим. Life.ru), но в ближайшее время будет отправлен в Россию» — сообщил Бело.

По словам адвоката, Винник находился в очень плохом положении, когда он навещал его в тюрьме прошлым летом. Защитник также отметил, что очень рад освобождению Александра и его возвращению на родину.