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12 февраля, 15:57

СМИ узнали, кого США передадут РФ в обмен на освобождённого американца Фогеля

ABC: США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена

Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля. Об этом сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника.

«США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, в результате которого был освобождён Фогель», — говорится в сообщении.

Напомним, Винника арестовали в Греции в 2017 году по обвинению американских спецслужб в криптомошенничестве, спустя пять лет его экстрадировали в Штаты. Сначала он отказывался признавать вину, но потом сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Вчера в России освободили экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам за контрабанду наркотиков. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг.

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Жест доброй воли: Кто такой Марк Фогель и как он связан с завершением конфликта на Украине
Наталья Демьянова
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