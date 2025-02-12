СМИ узнали, кого США передадут РФ в обмен на освобождённого американца Фогеля
ABC: США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена
Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля. Об этом сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника.
«США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, в результате которого был освобождён Фогель», — говорится в сообщении.
Напомним, Винника арестовали в Греции в 2017 году по обвинению американских спецслужб в криптомошенничестве, спустя пять лет его экстрадировали в Штаты. Сначала он отказывался признавать вину, но потом сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.
Вчера в России освободили экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам за контрабанду наркотиков. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг.