Жест доброй воли: Кто такой Марк Фогель и как он связан с завершением конфликта на Украине В США объявили об освобождении Марка Фогеля, который отбывал в России тюремный срок по делу о наркотиках. 11 февраля 2025 года его вывезли из Москвы на самолёте Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа 12 февраля, 10:47 Осуждённый в России американец Марк Фогель был возвращён на родину. Обложка © ТАСС / аваса

Кто такой Марк Фогель

66-летний Марк Фогель — экс-сотрудник Посольства США в России. Преподавал в Англо-американской школе в Москве, чью работу курировали дипмиссии США, Великобритании и Канады (учебное заведение закрыто в 2023 году).

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в обмен на Фогеля в ближайшее время будет возвращён заключённый в Штатах россиянин, но не упомянул, кто именно.

15 августа 2021 года Фогель с женой возвращались в Москву из Нью-Йорка. При прохождении контроля в аэропорту Шереметьево в багаже американца служебная собака обнаружила наркотические вещества — марихуану и гашишное масло. Всё это он пытался провезти в Россию, упаковав в коробки из-под контактных линз и кроссовки.

В январе 2022 года Химкинский суд заключил Фогеля под стражу, так как были основания полагать, что он может скрыться на территории посольства. По данным следствия, гражданин США мог использовать свой дипломатический статус, действовавший до мая 2021 года, для организации поставки наркотиков в Россию и для их дальнейшего распространения через учащихся школы, где работал.

17 июня того же года суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в контрабанде наркотиков, их незаконной перевозке и хранении (ч. 2 ст. 228; ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Американец также полностью признал вину. В конце 2024 года Верховный суд России отклонил его кассационную жалобу.

Тайные переговоры об обмене

1 августа 2024 года в Турции между Россией и Западом прошёл обмен 26 освобождёнными заключёнными. Фогель тогда в этот список не вошёл.

Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер тогда сказал, что администрация президента США «продолжит работать над освобождением Марка Фогеля и других американцев, которые находятся в плену в различных странах по всему миру».

Он также заявил, что отношения между США и Россией остаются сложными после обмена освобождёнными из тюрем.

Утром 11 февраля 2025 года в московский аэропорт Внуково прибыл самолёт спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В Кремле тогда заявили, что контактов с представителем республиканцев по урегулированию на Украине пока не намечается.

Вечером того же дня в Белом доме отметили, что осуждённый Фогель освобождён из колонии и уже летит на родину в сопровождении Уиткоффа.

— Я ощущаю себя самым везучим человеком на Земле. Хочу, чтобы вы знали, — я не герой, президент Трамп — герой, — заявил Марк Фогель на встрече с Трампом, состоявшейся сразу по его прибытии в США.

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине

Президент США сообщил, что освобождение Фогеля может способствовать урегулированию конфликта на Украине.

— Я думаю, это [освобождение Фогеля] может стать очень важным элементом. Это может быть большой, важной составляющей прекращения конфликта на Украине. Я думаю, мы добились огромного прогресса, — заявил Трамп.

Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля жестом доброй воли со стороны России и знаком того, что Москва и Вашингтон движутся в верном направлении к урегулированию украинского конфликта.

Отношение Трампа к Путину

Американский лидер выразил признательность Владимиру Путину за помилование соотечественника:

— Мы ценим то, что сделал президент Путин. Он смог это осуществить, верно? Он смог это сделать? — сказал Трамп.

Республиканец не раскрыл деталей сделки по освобождению Фогеля, но назвал её условия справедливыми.

— Очень, очень справедливые, очень разумные. Не такие, как сделки, которые вы видели на протяжении многих лет, — сказал он, также добавив, что Россия «отнеслась хорошо».

Сам Марк Фогель также поблагодарил Путина за своё освобождение:

— Президент Путин был очень великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, когда помиловал меня, — сказал экс-дипломат.

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Дональд Трамп подчеркнул, что благодаря справедливым условиям сделки в скором времени будет возвращён на родину ещё один осуждённый американец:

— И я думаю, что это приведёт к тому, что завтра будет освобождён ещё один человек, о котором вы узнаете, — сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что администрация Трампа намерена вызволить всех отбывающих срок в России сограждан:

— Другие американские граждане всё ещё находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой, — прокомментировал он освобождение Фогеля.

Сам Фогель, прибывший на встречу с Трампом в Белый дом с банкой пива, заявил, что в России с ним в целом обращались любезно и помиловали официально. Его адвокаты ждут необходимых подтверждающих документов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что в ближайшее время в обмен на Фогеля будет возвращён заключённый в США россиянин, но не упомянул, кто именно.

Авторы Екатерина Субботина