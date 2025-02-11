Песков ответил на вопрос о контактах с посланником Трампа, который мог прилететь в Москву

Кремль не имеет данных о якобы прибытии в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником главы Белого дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что контакты России и США осуществляются по определённым каналам, они интенсифицировались.

Сегодня в американском сегменте соцсети X сообщили, что самолёт спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве. По данным Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10:00 в аэропорту Внуково.