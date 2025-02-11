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Регион
11 февраля, 09:45

Песков ответил на вопрос о контактах с посланником Трампа, который мог прилететь в Москву

Песков: В Кремле не знают о прилёте в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа

Кремль не имеет данных о якобы прибытии в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником главы Белого дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что контакты России и США осуществляются по определённым каналам, они интенсифицировались.

Сегодня в американском сегменте соцсети X сообщили, что самолёт спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве. По данным Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10:00 в аэропорту Внуково.

Представитель Украины провёл первую встречу со спецпосланником США Келлогом
Представитель Украины провёл первую встречу со спецпосланником США Келлогом

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов плана по завершению конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский до этого заявил, что на Украине ждут приезда «серьёзных людей из команды Трампа».

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Life.ru

Александр Юнашев
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