Адвокат Винника дал Life.ru комментарий по его возможному обмену на американца Фогеля
Адвокат Бух не смог подтвердить и опровергнуть скорое освобождение Винника
Адвокат россиянина Александра Винника не смог подтвердить и опровергнуть его скорое освобождение. Аркадий Бух в беседе с Life.ru отметил, что недавно действительно прошло слушание по делу его подзащитного во Флориде, но все материалы пока засекречены.
«На данный момент можем подтвердить, что недавно состоялось слушание в федеральном суде штата Флорида, касающееся господина Винника. Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание», — отметил адвокат.
Бух отметил, что наличие профессиональной юридической защиты, глубокий политический анализ и эффективные лоббистские инструменты «могут значительно повлиять на ход событий». Он также сообщил, что Винник по-прежнему находится в США, и работа по его защите продолжается.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля.
Напомним, Винника арестовали в Греции в 2017 году по обвинению американских спецслужб в криптомошенничестве, спустя пять лет его экстрадировали в Штаты. Сначала он отказывался признавать вину, но потом сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.
ТАСС / Юрий Малинов