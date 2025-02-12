Адвокат Винника дал Life.ru комментарий по его возможному обмену на американца Фогеля

Адвокат россиянина Александра Винника не смог подтвердить и опровергнуть его скорое освобождение. Аркадий Бух в беседе с Life.ru отметил, что недавно действительно прошло слушание по делу его подзащитного во Флориде, но все материалы пока засекречены.

«На данный момент можем подтвердить, что недавно состоялось слушание в федеральном суде штата Флорида, касающееся господина Винника. Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание», — отметил адвокат.

Бух отметил, что наличие профессиональной юридической защиты, глубокий политический анализ и эффективные лоббистские инструменты «могут значительно повлиять на ход событий». Он также сообщил, что Винник по-прежнему находится в США, и работа по его защите продолжается.