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12 февраля, 16:35

Адвокат Винника дал Life.ru комментарий по его возможному обмену на американца Фогеля

Адвокат Бух не смог подтвердить и опровергнуть скорое освобождение Винника

Адвокат россиянина Александра Винника не смог подтвердить и опровергнуть его скорое освобождение. Аркадий Бух в беседе с Life.ru отметил, что недавно действительно прошло слушание по делу его подзащитного во Флориде, но все материалы пока засекречены.

«На данный момент можем подтвердить, что недавно состоялось слушание в федеральном суде штата Флорида, касающееся господина Винника. Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание», — отметил адвокат.

Бух отметил, что наличие профессиональной юридической защиты, глубокий политический анализ и эффективные лоббистские инструменты «могут значительно повлиять на ход событий». Он также сообщил, что Винник по-прежнему находится в США, и работа по его защите продолжается.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного вчера Россией американца Марка Фогеля.

Напомним, Винника арестовали в Греции в 2017 году по обвинению американских спецслужб в криптомошенничестве, спустя пять лет его экстрадировали в Штаты. Сначала он отказывался признавать вину, но потом сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.

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ТАСС / Юрий Малинов

Ольга Годуненко
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