«Я уже дома, с семьёй»: Винник сделал первые заявления после возвращения в Россию

Россиянин Александр Винник сделал первые заявления после возвращения на родину. Он эмоционально поблагодарил всех причастных к своему освобождению после многолетнего заточения.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно ещё Трампа поблагодарить», — заявил Винник РИА «Новости».

Россиянин рассказал, что уже прибыл домой и встретился с семьёй. Лишь детей Винник пока не видел, так как они находятся за городом.