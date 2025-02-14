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13 февраля, 23:34

«Я уже дома, с семьёй»: Винник сделал первые заявления после возвращения в Россию

Винник поблагодарил Путина и Трампа после возвращения в Россию

Александр Винник покидает аэропорт Внуково. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Александр Винник покидает аэропорт Внуково. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Россиянин Александр Винник сделал первые заявления после возвращения на родину. Он эмоционально поблагодарил всех причастных к своему освобождению после многолетнего заточения.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно ещё Трампа поблагодарить», — заявил Винник РИА «Новости».

Россиянин рассказал, что уже прибыл домой и встретился с семьёй. Лишь детей Винник пока не видел, так как они находятся за городом.

«Я ещё не верю в это», — поделился эмоциями он.

Самолёт с Александром Винником на борту приземлился во Внуково
Самолёт с Александром Винником на борту приземлился во Внуково

Напомним, что Александр Винник был освобождён в США после того, как Москва отпустила американца Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков. Россиянина арестовали по подозрению в кибермошенничестве ещё в 2017 году.

Антон Голыбин
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