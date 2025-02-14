Самолёт с Александром Винником на борту приземлился во Внуково
Александр Винник прибыл на родину. Самолёт Mitsubishi Challenger с освобождённым россиянином на борту сел в столичном аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в авиаслужбах.
«Он провёл в полёте из Стамбула чуть более четырёх часов», — рассказали агентству.
Напомним, что Соединённые Штаты отпустили Винника и согласились вернуть его на родину после освобождения Москвой американца Марка Фогеля. Последний был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.
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