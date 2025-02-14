Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 21:05

Самолёт с Александром Винником на борту приземлился во Внуково

Александр Винник прибыл на родину. Самолёт Mitsubishi Challenger с освобождённым россиянином на борту сел в столичном аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в авиаслужбах.

«Он провёл в полёте из Стамбула чуть более четырёх часов», — рассказали агентству.

«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника
«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника

Напомним, что Соединённые Штаты отпустили Винника и согласились вернуть его на родину после освобождения Москвой американца Марка Фогеля. Последний был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Александр Винник
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar