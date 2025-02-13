«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника

Обмен американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника можно рассматривать как акт доброй воли, который предшествует переговорам между Россией и США. Такое мнение высказал в интервью Life.ru профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

По сути, не важно, кого на кого обменивают. Обменивают тех, кто не является политическими осуждёнными. То есть это не люди, которые влияли на государственную политику. Ни американец, ни Винник не участвовали в шпионских или политических проектах. Обмен осуществляется в рамках жестов доброй воли. Это очень важно понимать — жесты доброй воли, которые предшествуют переговорному процессу между РФ и США. Марат Баширов Профессор ВШЭ, политолог

По словам Баширова, американская сторона решила, что сейчас безопасно освободить Винника, в то время как РФ посчитала возможным отпустить «учителя с 17 граммами марихуаны». Политолог также напомнил, что ранее президент США пообещал пожилой матери Фогеля сделать всё возможное для освобождения её сына.

«Во-первых, все помнят, что его мать, которой, если не ошибаюсь, 93 года, прорвалась к нему [президенту США] и подошла. Но я, честно говоря, думаю, что это была заготовка. Её специально допустили до Трампа, чтобы она попросила. Я не верю в случайности на таком уровне. Трамп предполагал, что именно этого человека можно заполучить из РФ. Он понимал, что секретного агента не отпустят сразу, а вот этого могут», — отметил собеседник Life.ru.