«Всё забывает»: Мать Винника рассказала, как годы в американской тюрьме повлияли на сына
Мать Винника рассказала, что её сын почти потерял память в американской тюрьме
Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Накануне стало известно, что россиянина Александра Винника, который отбывал наказание в США по делу о кибермошенничестве, скоро вернут на родину. С момента ареста в 2017 году до сегодняшнего дня с ним на связи оставалась его мать Вера Петровна. Она рассказала, что все годы общалась с сыном по телефону, а сыновья показывали ему оценки через видеосвязь.
«Мы часто общаемся. Я, можно сказать, проживаю с ним его жизнь. Он говорит, кашу какую-то дали непонятную, но придётся есть — больше ничего нет. У меня от этих слов сразу ком в горле. Я мальчишкам вообще запретила, чтобы они ему о еде что-то рассказывали. Саша там ведь хочет есть постоянно, и ему морально трудно даже обсуждать это», — цитирует мать Винника aif.ru.
У Винника двое сыновей 11 и 15 лет. Им решили не говорить о возвращении отца до последнего момента, чтобы избежать психологической травмы. Жена осуждённого скончалась от онкологического заболевания, когда он уже находился под арестом в США. За годы в тюрьме Винник начал терять память — забывает имена близких, дни рождения и другую информацию. Вера Петровна полагает, что это происходит из-за того, что сыну не с кем поговорить в американской тюрьме.
«Он признаётся, что всё забывает. Не помнит дней рождений близких, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить», — поделилась женщина.
Напомним, что вчера стало известно об освобождении Александра Винника и его отправке на родину, информацию подтвердили в Белом доме. Его имя уже удалили из списка заключённых США. Этот жест стал ответом американских властей на освобождение Россией гражданина США Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.
Винника арестовали в Греции по запросу американских спецслужб ещё в 2017 году. Спустя пять лет россиянина экстрадировали в США. Сначала он отказывался признавать вину, но недавно всё же сознался в содеянном и пошёл на сделку с прокуратурой. По версии следствия, айтишнику удалось отмыть на криптобиржах до 9 миллиардов долларов. Ему грозило до 50 лет тюрьмы.