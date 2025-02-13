«Всё забывает»: Мать Винника рассказала, как годы в американской тюрьме повлияли на сына

Накануне стало известно, что россиянина Александра Винника, который отбывал наказание в США по делу о кибермошенничестве, скоро вернут на родину. С момента ареста в 2017 году до сегодняшнего дня с ним на связи оставалась его мать Вера Петровна. Она рассказала, что все годы общалась с сыном по телефону, а сыновья показывали ему оценки через видеосвязь.

«Мы часто общаемся. Я, можно сказать, проживаю с ним его жизнь. Он говорит, кашу какую-то дали непонятную, но придётся есть — больше ничего нет. У меня от этих слов сразу ком в горле. Я мальчишкам вообще запретила, чтобы они ему о еде что-то рассказывали. Саша там ведь хочет есть постоянно, и ему морально трудно даже обсуждать это», — цитирует мать Винника aif.ru.

У Винника двое сыновей 11 и 15 лет. Им решили не говорить о возвращении отца до последнего момента, чтобы избежать психологической травмы. Жена осуждённого скончалась от онкологического заболевания, когда он уже находился под арестом в США. За годы в тюрьме Винник начал терять память — забывает имена близких, дни рождения и другую информацию. Вера Петровна полагает, что это происходит из-за того, что сыну не с кем поговорить в американской тюрьме.