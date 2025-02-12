Адвокат рассказал Life.ru, когда США могут вернуть Александра Винника на родину
Адвокат Бух: Винника могут вернуть в РФ за один день, если этим займётся Госдеп
Александр Винник. Обложка © ТАСС / Zuma / Nicolas Economou
Соединённые Штаты могут отправить россиянина Александра Винника на родину в течение одного дня, если этим вопросом займётся Госдепартамент. Если же процедура обмена будет стандартной, на возвращение нашего соотечественника уйдут недели, рассказал Life.ru его адвокат Аркадий Бух.
«Если это будет стандартная процедура, в этой ситуации его должны будут перевести в миграционную тюрьму, и в течение нескольких недель он вернётся. Но опять же, если мы говорим про Государственный департамент, всё может быть очень быстро. Они буквально в течение одного дня решают подобные вопросы», — поделился юрист.
Аркадий Бух о возвращении Александра Винника. Видео © Life.ru
По словам представителя Винника, на протяжении последних месяцев велась очень активная работа с целью добиться президентской амнистии и освобождения россиянина. Большую помощь в этом вопросе оказала мама Александра, признался Бух.
«Большую благодарность хотелось сказать маме, потому что его мама очень-очень помогала и очень активно принимала участие во всей этой ситуации и на протяжении всего этого срока», — отметил собеседник Life.ru.
Ранее предстоящее освобождение Александра Винника и его отправку на родину подтвердили в Белом доме. Этот жест стал ответом американских властей на освобождение Россией гражданина США Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Он прибыл в Вашингтон 12 февраля и сразу же встретился с Дональдом Трампом.