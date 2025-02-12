Адвокат рассказал Life.ru, когда США могут вернуть Александра Винника на родину

Соединённые Штаты могут отправить россиянина Александра Винника на родину в течение одного дня, если этим вопросом займётся Госдепартамент. Если же процедура обмена будет стандартной, на возвращение нашего соотечественника уйдут недели, рассказал Life.ru его адвокат Аркадий Бух.

«Если это будет стандартная процедура, в этой ситуации его должны будут перевести в миграционную тюрьму, и в течение нескольких недель он вернётся. Но опять же, если мы говорим про Государственный департамент, всё может быть очень быстро. Они буквально в течение одного дня решают подобные вопросы», — поделился юрист.

Аркадий Бух о возвращении Александра Винника. Видео © Life.ru

По словам представителя Винника, на протяжении последних месяцев велась очень активная работа с целью добиться президентской амнистии и освобождения россиянина. Большую помощь в этом вопросе оказала мама Александра, признался Бух.