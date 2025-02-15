Аэропорты Калуги и Ульяновска снова принимают и отправляют самолёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в аэропорту Калуги. Изначально их ввели для обеспечения безопасности полётов гражданских лайнеров. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Калуги (Грабцево) в 08:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.