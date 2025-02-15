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15 февраля, 05:44

Аэропорты Калуги и Ульяновска снова принимают и отправляют самолёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в аэропорту Калуги. Изначально их ввели для обеспечения безопасности полётов гражданских лайнеров. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Калуги (Грабцево) в 08:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Сняли ограничения также в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). С 08:30 МСК гавань снова принимает и отправляет воздушные суда.

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Напомним, что утром 15 февраля в семи аэропортах России были введены временные ограничения. Они также коснулись Астрахани, Владикавказа, Грозного и Ульяновска. В Волгограде и Саратове приём и выпуск самолётов начал действовать в обычном режиме. В остальных городах ограничения ещё не сняли.

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Shutterstock / FOTODOM / kislond

Наталья Афонина
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