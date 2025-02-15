В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на полёты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропортах Волгограда и Саратова. Они вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Воздушная гавань Волгограда заработала в штатном режиме в 07:19 мск, в Саратове аэропорт запустили в 07:30 мск.