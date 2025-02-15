В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на полёты
Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропортах Волгограда и Саратова. Они вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.
Воздушная гавань Волгограда заработала в штатном режиме в 07:19 мск, в Саратове аэропорт запустили в 07:30 мск.
Напомним, утром 15 февраля временные ограничения были введены сразу в семи аэропортах России. Сейчас они продолжают действовать в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге и Ульяновске.
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Unsplash / Safwan Mahmud