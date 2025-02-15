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15 февраля, 04:56

В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на полёты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропортах Волгограда и Саратова. Они вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Воздушная гавань Волгограда заработала в штатном режиме в 07:19 мск, в Саратове аэропорт запустили в 07:30 мск.

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Напомним, утром 15 февраля временные ограничения были введены сразу в семи аэропортах России. Сейчас они продолжают действовать в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге и Ульяновске.

Обложка ©

Unsplash / Safwan Mahmud

Артур Лапсаков
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