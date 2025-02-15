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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 февраля, 04:37

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область загорелась промзона

Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Все БПЛА были перехвачены и нейтрализованы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади 5 кв.м, которое было быстро ликвидировано. Все профильные службы продолжают дежурство и оперативно реагируют на ситуацию.

Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА
Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА

Также пожар на промышленном предприятии вспыхнул в Калужской области. На место происшествия прибыли пожарные расчёты, спасатели и оперативная группа. По предварительным данным, люди не пострадали.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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