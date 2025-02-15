В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область загорелась промзона

Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Все БПЛА были перехвачены и нейтрализованы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади 5 кв.м, которое было быстро ликвидировано. Все профильные службы продолжают дежурство и оперативно реагируют на ситуацию.