В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область загорелась промзона
Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Все БПЛА были перехвачены и нейтрализованы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади 5 кв.м, которое было быстро ликвидировано. Все профильные службы продолжают дежурство и оперативно реагируют на ситуацию.
Также пожар на промышленном предприятии вспыхнул в Калужской области. На место происшествия прибыли пожарные расчёты, спасатели и оперативная группа. По предварительным данным, люди не пострадали.
Kandinsky / Life.ru