Всё гениальное просто! 7 странных замен обычных вещей, которые использовали советские люди

Советский Союз был страной, где нехватка товаров считалась нормой. Дефицит буквально формировал образ жизни: если не можешь что-то купить — придётся выкручиваться. Граждане СССР были настоящими мастерами импровизации и заменяли привычные вещи тем, что можно было достать. Какие находчивые решения приходилось применять нашим бабушкам и дедушкам? Давайте вспомним самые любопытные из них.

1. Чем в СССР заменяли косметику

Косметика в дефиците: чем красились в СССР. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Павел Максимов

Когда магазинная косметика попадалась не каждому, женщины шли на хитрости. Чтобы придать щекам свежий румянец, натирали их разрезанной свеклой. А если хотелось выделить губы — та же свёкла шла в ход в качестве помады. Цвет, конечно, зависел от сорта: у кого-то был нежно-розовый оттенок, а у кого-то — насыщенно-бордовый, словно после стакана хорошего вина.

Тушь для ресниц тоже не была в свободном доступе. Но если очень хотелось выразительный взгляд, можно было сжечь бумагу или дерево, измельчить получившуюся сажу и нанести на ресницы. Уголь был отличным заменителем подводки — его смешивали с капелькой воды и аккуратно наносили на веки. Конечно, держалась такая «косметика» не очень долго, зато была полностью натуральной.

2. Самодельная советская жвачка

Жвачка в СССР была настоящим сокровищем. Если ребёнку удавалось добыть заветную пластинку, он мог жевать её днями, а потом даже отдавать младшему брату «на вторую смену». Те, кому жвачка не доставалась вовсе, искали альтернативу. Самым популярным вариантом была смола хвойных деревьев. Её собирали, чистили от коры, разогревали и жевали, наслаждаясь терпким лесным ароматом. Другой вариант — сушёная морковь. Она была жёсткой, долго не размягчалась и придавала ощущение жевания. Правда, сладости в ней было немного, так что особо капризные дети не были в восторге. Самые отчаянные экспериментаторы пробовали даже жевать гудрон, но этот метод скорее из области страшных историй, чем реальной практики.

3. Советская зубная паста

Народные средства для чистки зубов в СССР. Фото © ТАСС

Сегодня мы выбираем зубную пасту по вкусу и эффекту: с отбеливающим действием, с мятной свежестью или с экстрактом ромашки. В СССР выбора не было — если закончилась паста, приходилось искать другие способы. Самый простой — пищевая сода. Её насыпали на щётку или прямо на палец и чистили зубы. Эффективно, но с ярко выраженным вкусом мела. Другой вариант — смесь соды и соли. Этот метод не только очищал, но и помогал бороться с воспалениями. Правда, удовольствие было сомнительное: соль раздражала дёсны, так что процедура получалась экстремальной. Но если альтернатив не было — приходилось терпеть.

4. Чем в СССР заменяли шампунь

Советские люди мыли голову далеко не всегда шампунем. Иногда просто потому, что его было не достать. В таких случаях на помощь приходил горчичный порошок. Его разводили в воде, наносили на волосы и смывали. Этот метод не только очищал, но и стимулировал рост волос за счёт жгучего эффекта. Альтернативой горчице было ржаное хлебное месиво. Хлеб размачивали в воде, наносили на волосы и оставляли на несколько минут. Он впитывал жир, делая пряди чистыми и объёмными. Правда, отмыть крошки из волос было ещё тем квестом!

5. Стеклоочиститель времён СССР

Советские лайфхаки: чем мыли окна и зеркала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Советские хозяйки знали, как сделать окна кристально чистыми без специальных средств. Вместо стеклоочистителя использовали обычный уксус, разведённый водой. А чтобы не оставались разводы, натирали стекло газетой. Как ни странно, типографская краска придавала окнам дополнительный блеск. Кстати, этот метод до сих пор используют многие люди, которые не доверяют современной бытовой химии. Проверено временем!

6. Чем советские женщины заменяли прокладки

Советские женщины не всегда могли позволить себе роскошь одноразовых прокладок. Приходилось выкручиваться. Вата, завёрнутая в несколько слоёв марли, была самым популярным вариантом. Её можно было постирать, высушить и использовать снова. Конечно, по удобству такие «гигиенические средства» были далеки от современных, но выбора не было. Некоторые дамы шили себе специальные тканевые прокладки, которые тоже приходилось стирать. Времени это отнимало много, но других вариантов попросту не существовало.

7. Стиральный порошок времён СССР

Чистота без химии: советские секреты уборки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Romaniuk

Когда не было порошка, люди брали хозяйственное мыло, натирали его на тёрке и разводили в воде. Получался густой мыльный раствор, который отлично справлялся с загрязнениями. Правда, запах у мыла был резкий, а вещи после него казались немного жёсткими. Зато чистота гарантирована!