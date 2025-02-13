Рискуете здоровьем каждый раз: 5 самых грязных мест в ванной, кишащих бактериями

Представьте себе: тёплая расслабляющая ванна, ароматная пена… Идеальная картина, не правда ли? Но что скрывается за этим фасадом чистоты и комфорта? Ванная комната, призванная быть оплотом гигиены, зачастую таит в себе невидимые угрозы. Мы тщательно натираем до блеска унитазы, но забываем о коварных укромных уголках, где скрывается настоящее царство бактерий. Эти места, незаслуженно обделённые нашим вниманием, становятся рассадником микробов, способных нанести серьёзный вред здоровью. Давайте разоблачим эти «слепые зоны» чистоты и узнаем, какие ловушки для бактерий подстерегают нас в, казалось бы, чистейшей ванной комнате.

Стиральная машина

Самые грязные предметы в ванной комнате, и это не унитаз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Didecs

По словам врача-терапевта высшей категории Татьяны Романенко, исследования показали, что стиральные машины могут быть гораздо грязнее, чем мы думаем. На небольшом участке поверхности этой техники размером всего 2,5 сантиметра может скапливаться около 120 тысяч бактерий. Для сравнения: на крышке унитаза их в десять раз меньше.

«Это связано с тем, что мы редко следим за чистотой стиральной машины, особенно за состоянием уплотнителя (резинки) барабана. Такие влажные и тёплые места становятся идеальной средой для размножения не только кишечной палочки, стрептококка, стафилококка, бактероидов, но и плесени», — в разговоре с «Москвой 24» говорит эксперт.

Врач подчеркнула, что плесень оказывает значительное негативное влияние на здоровье человека. Она может вызывать кашель, что является одним из её наиболее распространённых видов воздействия на дыхательную систему. При регулярном вдыхании спор плесени существует риск развития более серьёзных заболеваний, таких как бронхиальная астма.

Раковина и всё вокруг неё

Где чаще всего в ванной заводится плесень. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Birte Gernhardt

Микробы и плесень могут активно размножаться в местах, таких как пространство под раковиной, где находится сифон. Плесень быстро высыхает, и её споры распространяются по воздуху, попадая в различные комнаты. Врач рекомендует проводить очистку этого места не реже одного раза в неделю, особенно во время генеральной уборки.

Смесители и душ

Где в ванной живёт больше всего бактерий. Фото © Freepik

Стоит также уделить внимание чистоте смесителей, так как их часто касаются грязными руками, а затем чистыми. Лейка душа представляет собой ещё один источник бактерий из-за условий, способствующих росту микроорганизмов, таких как влага и тепло, и многие люди не моют её регулярно.