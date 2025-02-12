Тосю из легендарного фильма «Девчата» звали вовсе не Антонина, и вы тоже не знаете всей правды

Советский кинематограф подарил нам немало ярких персонажей, но есть среди них те, кто стали настоящими народными любимцами. Одна из таких героинь — Тося Кислицына из фильма «Девчата». Лёгкая, весёлая, бойкая, с непростым характером, но добрым сердцем. Мы так к ней привыкли, что, кажется, знаем о ней всё. Но если вы уверены, что её полное имя — Антонина, приготовьтесь удивляться. Это не так. И это далеко не единственный интересный факт, который кроется в истории создания этой культовой ленты.

Фильм «Девчата»: Кто такая Тося

Правда о Тосе Кислицыной: ошибались все. Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

«Девчата» вышли на экран в 1961 году и моментально завоевали любовь зрителей. В центре сюжета молодая повариха, приехавшая в леспромхоз. Её жизнерадостность, находчивость и неподкупная честность не могли оставить равнодушными ни экранных коллег, ни тех, кто смотрел фильм дома. Актриса Надежда Румянцева создала настолько убедительный образ, что спустя десятилетия зрители продолжают восхищаться её Тосей. Но вот незадача: многие до сих пор уверены, что её полное имя — Антонина. И это ошибка.

Настоящее имя главной героини фильма «Девчата»

На самом деле Тосю звали Анастасия. Да, именно так! Более того, её полное имя звучало как Анастасия Поликарповна Кислицына. Это можно услышать в одной из сцен фильма, но произносится оно так быстро и невнятно, что мало кто акцентирует внимание. Если же обратиться к литературному первоисточнику — повести Бориса Бедного «Девчата», — то там всё прямо сказано: героиня действительно Анастасия.

Почему Тося, а не Настя?

Life.ru раскрывает тайну главной героини «Девчат». Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

В русском языке привычное сокращение для Анастасии — это Настя. Но в художественных произведениях авторы часто играют с именами, создавая персонажей с особым колоритом. В случае с Тосей получилось необычное, но запоминающееся сокращение. Почему именно так? Возможно, потому что «Тося» звучит мягко и задорно, идеально подходя героине. А может, сценаристы просто решили отойти от стандартов и подарить зрителям что-то особенное.

Что ещё скрывают «Девчата»?

Настоящее имя Тоси из «Девчат» вас удивит. Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Фильм настолько полюбился зрителям, что его пересматривают снова и снова, находя в советской кинокартине всё новые детали. Например, мало кто знает, что изначально роль Тоси должна была достаться не Надежде Румянцевой, а другой актрисе. Или что сцены зимнего леса снимали в условиях, далёких от настоящих морозов. Но главное — даже спустя более чем 60 лет «Девчата» не теряют своей теплоты и очарования.