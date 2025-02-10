Страшные грехи Средневековья: За какие 6 действий вас сожгли бы на костре, а сегодня так делают все

Средневековье — это период, который продлился с падения Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Это где-то тысяча лет — и за такой большой срок жизнь людей сильно менялась. Мы не знаем в точности, какова была повседневная жизнь в раннем Средневековье, и, пожалуй, об этом лучше не знать. Что было во время Высокого и позднего Средневековья уже более понятно, так как с того периода осталось много письменных памятников и даже иллюстраций. Рассказываем, какие привычки средневековая Церковь считала греховными: некоторые из них у вас точно есть.

1. Мыться каждый день и вообще мыться

В Средневековье нагота считалась грехом, так что с мытьём возникали вопросы. Фото © Freepik

С мытьём в Средневековье существовал ряд проблем. Безусловно, в больших городах и в богатых домах можно было позволить себе баню, но даже это считалось чем-то «от лукавого». Все остальные мылись раз в пару месяцев в реке. Желательно в одежде, так как нагота с точки зрения Церкви считалась большим грехом. Одной из самых набожных дам тех времён была Изабелла Кастильская, которая не мылась чуть ли не всю жизнь: она дала обет, что не будет мыться, пока не отвоюет Испанию у арабов. По этой логике современные люди грешат каждый день и точно попадут в ад, если, конечно, не купят перед смертью индульгенцию.

2. Быть женщиной со всеми дамскими проблемами

Женщина в Средневековье считалась «сосудом греха». Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Быть женщиной начиная с классического Средневековья в принципе было греховно и запрещено, так как дама считалась «сосудом греха», и энтузиасты типа Парацельса даже экспериментировали с созданием новых людей без её участия. Самый ужас начинался, когда к средневековой даме «приезжали гости из Краснодара». Люди тогда, и правда, верили, что во время менструации женщины могут убивать пчёл взглядом, губить посевы, портить вино и заражать бешенством собак. В церковь представительницам прекрасной половины в этот период путь был заказан.

3. Болеть депрессией или просто грустить

Уныние — страшный грех. Смертный грех. Унылым прямая дорога в ад. Фото © Freepik

Уныние — один из семи смертных грехов. Истинный католик всегда должен был быть на позитиве и радоваться хотя бы тому, что пережил предыдущий день. В этом есть логика и смысл: время было действительно тяжёлое — и унылый человек портил всем настроение, мешая коллективным развлечениям, полевым работам и выживанию в условиях феодализма и неравенства. Но Церковь пошла до конца и объявила грусть тяжёлым проступком, за который вам прямая дорога в ад.

4. Есть блюда при помощи вилки

Вилка похожа на вилы, которыми черти протыкают грешников в аду, но всё же не дотягивает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Как мы уже рассказывали в другом материале о Средневековье, на протяжении нескольких столетий вилка считалась дьявольским инструментом. Её форма напоминала вилы чертей в аду, столовый предмет происходил из арабских стран, популярен стал в православной Византии, а те, кто привёз его в Венецию и стал использовать на глазах у ошалевших католических церковников, умерли через три года. В общем, использовать вилку было греховно и вообще считалось сатанизмом. Есть нужно было руками, с ножа или ложкой.

5. Получать удовольствие от еды

Чревоугодие — страшный грех. Помните об этом, когда снова будете заказывать чизкейк с доставкой. Фото © Freepik

Чревоугодие — тоже один из семи самых страшных смертных грехов Средневековья. Сейчас вроде бы сошлись во мнениях насчёт трактовки этого греха: в 2025 году запрещено обжорство. Но в 1225 году ситуация была ещё не так очевидна, поэтому в некоторых случаях можно было обвинить в чревоугодии, если вы, например, не хотели изо дня в день питаться только пресным хлебом. Конечно, были исключения: на чревоугодие королей обращали довольно мало внимания, а простой народ не мог похвастаться разнообразием диеты. Специи, сахар и прочие радости жизни пришли в Европу только после Великих географических открытий.

6. Заниматься любовью в любой позиции, кроме миссионерской

По мнению средневекового общества, лучше, конечно, вовсе не заниматься любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Это, наверное, самый знаменитый средневековый проступок. Только одна позиция не считалась частью смертного греха — блуда — миссионерская поза. Всё остальное считалось позорным развратом — и добрый христианин или католик под страхом смерти не рискнул бы принять участие в подобных действиях. Хуже всего Церковь относилась к любым движам, во время которых женщина оказывалась сверху, так как с точки зрения католичества середины прошлого тысячелетия это было противоестественно.