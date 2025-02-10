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10 февраля, 15:30

Страшные грехи Средневековья: За какие 6 действий вас сожгли бы на костре, а сегодня так делают все

Средние века были достаточно эксцентричным временем. Церковь старалась контролировать всё, иногда у неё получалось, иногда нет, но список средневековых грехов для современного человека кажется дикостью. Life.ru рассказывает, в чём дело.

Средневековье — это период, который продлился с падения Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Это где-то тысяча лет — и за такой большой срок жизнь людей сильно менялась. Мы не знаем в точности, какова была повседневная жизнь в раннем Средневековье, и, пожалуй, об этом лучше не знать. Что было во время Высокого и позднего Средневековья уже более понятно, так как с того периода осталось много письменных памятников и даже иллюстраций. Рассказываем, какие привычки средневековая Церковь считала греховными: некоторые из них у вас точно есть.

1. Мыться каждый день и вообще мыться

В Средневековье нагота считалась грехом, так что с мытьём возникали вопросы. Фото © Freepik

В Средневековье нагота считалась грехом, так что с мытьём возникали вопросы. Фото © Freepik

С мытьём в Средневековье существовал ряд проблем. Безусловно, в больших городах и в богатых домах можно было позволить себе баню, но даже это считалось чем-то «от лукавого». Все остальные мылись раз в пару месяцев в реке. Желательно в одежде, так как нагота с точки зрения Церкви считалась большим грехом. Одной из самых набожных дам тех времён была Изабелла Кастильская, которая не мылась чуть ли не всю жизнь: она дала обет, что не будет мыться, пока не отвоюет Испанию у арабов. По этой логике современные люди грешат каждый день и точно попадут в ад, если, конечно, не купят перед смертью индульгенцию.

2. Быть женщиной со всеми дамскими проблемами

Женщина в Средневековье считалась «сосудом греха». Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Женщина в Средневековье считалась «сосудом греха». Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Быть женщиной начиная с классического Средневековья в принципе было греховно и запрещено, так как дама считалась «сосудом греха», и энтузиасты типа Парацельса даже экспериментировали с созданием новых людей без её участия. Самый ужас начинался, когда к средневековой даме «приезжали гости из Краснодара». Люди тогда, и правда, верили, что во время менструации женщины могут убивать пчёл взглядом, губить посевы, портить вино и заражать бешенством собак. В церковь представительницам прекрасной половины в этот период путь был заказан.

3. Болеть депрессией или просто грустить

Уныние — страшный грех. Смертный грех. Унылым прямая дорога в ад. Фото © Freepik

Уныние — страшный грех. Смертный грех. Унылым прямая дорога в ад. Фото © Freepik

Уныние — один из семи смертных грехов. Истинный католик всегда должен был быть на позитиве и радоваться хотя бы тому, что пережил предыдущий день. В этом есть логика и смысл: время было действительно тяжёлое — и унылый человек портил всем настроение, мешая коллективным развлечениям, полевым работам и выживанию в условиях феодализма и неравенства. Но Церковь пошла до конца и объявила грусть тяжёлым проступком, за который вам прямая дорога в ад.

4. Есть блюда при помощи вилки

Вилка похожа на вилы, которыми черти протыкают грешников в аду, но всё же не дотягивает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Вилка похожа на вилы, которыми черти протыкают грешников в аду, но всё же не дотягивает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Как мы уже рассказывали в другом материале о Средневековье, на протяжении нескольких столетий вилка считалась дьявольским инструментом. Её форма напоминала вилы чертей в аду, столовый предмет происходил из арабских стран, популярен стал в православной Византии, а те, кто привёз его в Венецию и стал использовать на глазах у ошалевших католических церковников, умерли через три года. В общем, использовать вилку было греховно и вообще считалось сатанизмом. Есть нужно было руками, с ножа или ложкой.

5. Получать удовольствие от еды

Чревоугодие — страшный грех. Помните об этом, когда снова будете заказывать чизкейк с доставкой. Фото © Freepik

Чревоугодие — страшный грех. Помните об этом, когда снова будете заказывать чизкейк с доставкой. Фото © Freepik

Чревоугодие — тоже один из семи самых страшных смертных грехов Средневековья. Сейчас вроде бы сошлись во мнениях насчёт трактовки этого греха: в 2025 году запрещено обжорство. Но в 1225 году ситуация была ещё не так очевидна, поэтому в некоторых случаях можно было обвинить в чревоугодии, если вы, например, не хотели изо дня в день питаться только пресным хлебом. Конечно, были исключения: на чревоугодие королей обращали довольно мало внимания, а простой народ не мог похвастаться разнообразием диеты. Специи, сахар и прочие радости жизни пришли в Европу только после Великих географических открытий.

6. Заниматься любовью в любой позиции, кроме миссионерской

По мнению средневекового общества, лучше, конечно, вовсе не заниматься любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

По мнению средневекового общества, лучше, конечно, вовсе не заниматься любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Это, наверное, самый знаменитый средневековый проступок. Только одна позиция не считалась частью смертного греха — блуда — миссионерская поза. Всё остальное считалось позорным развратом — и добрый христианин или католик под страхом смерти не рискнул бы принять участие в подобных действиях. Хуже всего Церковь относилась к любым движам, во время которых женщина оказывалась сверху, так как с точки зрения католичества середины прошлого тысячелетия это было противоестественно.

Таким образом, жизнь в Средневековье предполагала множество ограничений. Если бы вы стали «попаданцем» и оказались в 1325 году, вам было бы трудно там адаптироваться не только из-за чумы и другого языка, но и из-за того, что ваши повседневные привычки считались тогда грехом. А если хотите знать, из-за чего девушек бы брали замуж триста лет назад, то скорее читайте материал Life.ru на эту тему.

Пять до ужаса мерзких обычаев, которые во времена Средневековья считали нормой
Пять до ужаса мерзких обычаев, которые во времена Средневековья считали нормой
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«Шедеврум»

Анна Волкова
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