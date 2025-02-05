Дерматит, родинки и ожоги: С какими «метками дьявола» вы не смогли бы выйти замуж 300 лет назад

Средневековье было невероятно интересным временем как на Западе, так и у нас. Языческие суеверия смешивались в головах людей с Законом Божьим, и даже самая незначительная деталь могла круто изменить жизнь. Некоторые обычаи того времени канули в Лету, но какие-то поверья сохранились до сих пор. Определённые особенности внешности могли и во времена Просвещения круто изменить жизнь, при этом не к лучшему. Никакого бодипозитива! Что это за «метки дьявола» и где их искать, рассказывает Life.ru.

Родинки на лице

Родинки на лице считались «метками дьявола» — чем больше, тем хуже. Фото © «Шедеврум»

Например, родинка на щеке. Сейчас такие вещи не замечают, даже когда глядят на себя в зеркало, но тогда безобидный невус в области лица считался «меткой дьявола». Крестьяне с самозабвением верили во все такие приметы. Они ни за что не позволили бы сыну жениться на бабе с родимым пятном. И это несмотря на то, что в среде дворян элегантные «мушки» были на пике популярности. Крестьянки с «мушками» оставались в девках до конца жизни и приобретали репутацию деревенской ведуньи.

Шрамы или порезы

Девушка со шрамом, как и девушка с татуировкой дракона, на Руси мужа бы себе не нашла. Фото © «Шедеврум»

Удивительно, но шрамы на теле женщины обычно оставляют либо люди, либо она сама, неудачно ударившись о комод, а никакие не демоны. Для наших предков это не было очевидным. Шрамы считались «меткой дьявола», и если они встречались у молодухи, то ей приходилось сидеть в девках до встречи с Иисусом. Стоит отметить, что раньше в семьях низших сословий все браки были договорными: жениха или невесту выбирали родители.

Отсутствие конечностей

Девушка без руки ни в чём не виновата, но всё равно её могут посчитать пособницей дьявола. Такова жизнь крестьянского сословия. Фото © «Шедеврум»

Это в наше время появились протезы, да и в целом отношение общества к людям с инвалидностью год от года становится всё адекватнее. Крестьяне без ног не могли даже во сне увидеть электрическую инвалидную коляску. В любом случае им везло больше, чем девушкам на Руси.

Если на селе рождалась девушка без руки, она могла найти свою любовь, но жениться на ней парню запретили бы родители. Влюблённым пришлось бы бежать в другую губернию или на Дон к казакам, где порядки были не такие строгие, а законы действовали не так отлаженно.

Ожоги второй или третьей степени

Ожоги образуют волдыри, а волдыри — это «метка дьявола». Фото © «Шедеврум»

Да, к ожогам наши прародители относились тоже очень плохо. Особенно к ожогам второй степени, когда на коже образуются волдыри, которые, в свою очередь, тоже считаются «метками дьявола». Неважно, что вы обожгли руку, когда пытались вытащить из печки свежий хлеб или пролили немного кипятка на ногу: для односельчан вы уже помечены дьяволом, вам уже не помочь. Именно поэтому до замужества стоило максимально сторониться домашних дел.

Лысина (алопеция)

Лысые женщины тоже считались раньше ведьмами. Фото © «Шедеврум»

Как говорили наши предки, «лысины даются от дьявола, волосы даются от Бога». И если на облысевшем мужичке в славянской деревне никто в любом случае не собирался жениться, то алопеция у женщины, тем более молодой, пускала под откос всю её жизнь. Решительно никто из наших предков не хотел брать в жёны лысую женщину, а её роду нужно было постараться, чтобы предоставить соседям невест покачественнее. Хорошо, что тогда семьи были многодетными и о количестве «запасных» дочерей можно было не беспокоиться.

Витилиго или атопический дерматит

Аутоиммунные заболевания тоже считались дьявольскими проделками. Фото © «Шедеврум»

Да, это достаточно разные по внешнему виду заболевания, а роднит их то, что они кожные и аутоиммунные, то есть незаразные. На всю эту полезную медицинскую информацию нашим предкам было решительно наплевать. Если у девушки находили витилиго, то есть нарушения пигментации кожи, тогда это называлось словом «песь» и напрямую указывало на то, что бедняжку отметил дьявол. Поражённые участки кожи становятся белее, чем обычные, и это заметно сразу. В случае дерматита то же самое, только выглядит это не так симпатично: на коже появляются красные корки и волдыри, что тоже напрямую доказывало сотрудничество с врагом рода человеческого.