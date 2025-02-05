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5 февраля, 15:30

Дерматит, родинки и ожоги: С какими «метками дьявола» вы не смогли бы выйти замуж 300 лет назад

Замуж выйти вы всё же сумеете — на дворе отнюдь не Средневековье. Но лет триста назад на вас никто бы не женился именно из-за этих особенностей. Каких именно, рассказывает Life.ru.

Средневековье было невероятно интересным временем как на Западе, так и у нас. Языческие суеверия смешивались в головах людей с Законом Божьим, и даже самая незначительная деталь могла круто изменить жизнь. Некоторые обычаи того времени канули в Лету, но какие-то поверья сохранились до сих пор. Определённые особенности внешности могли и во времена Просвещения круто изменить жизнь, при этом не к лучшему. Никакого бодипозитива! Что это за «метки дьявола» и где их искать, рассказывает Life.ru.

Родинки на лице

Родинки на лице считались «метками дьявола» — чем больше, тем хуже. Фото © «Шедеврум»

Родинки на лице считались «метками дьявола» — чем больше, тем хуже. Фото © «Шедеврум»

Например, родинка на щеке. Сейчас такие вещи не замечают, даже когда глядят на себя в зеркало, но тогда безобидный невус в области лица считался «меткой дьявола». Крестьяне с самозабвением верили во все такие приметы. Они ни за что не позволили бы сыну жениться на бабе с родимым пятном. И это несмотря на то, что в среде дворян элегантные «мушки» были на пике популярности. Крестьянки с «мушками» оставались в девках до конца жизни и приобретали репутацию деревенской ведуньи.

Шрамы или порезы

Девушка со шрамом, как и девушка с татуировкой дракона, на Руси мужа бы себе не нашла. Фото © «Шедеврум»

Девушка со шрамом, как и девушка с татуировкой дракона, на Руси мужа бы себе не нашла. Фото © «Шедеврум»

Удивительно, но шрамы на теле женщины обычно оставляют либо люди, либо она сама, неудачно ударившись о комод, а никакие не демоны. Для наших предков это не было очевидным. Шрамы считались «меткой дьявола», и если они встречались у молодухи, то ей приходилось сидеть в девках до встречи с Иисусом. Стоит отметить, что раньше в семьях низших сословий все браки были договорными: жениха или невесту выбирали родители.

Отсутствие конечностей

Девушка без руки ни в чём не виновата, но всё равно её могут посчитать пособницей дьявола. Такова жизнь крестьянского сословия. Фото © «Шедеврум»

Девушка без руки ни в чём не виновата, но всё равно её могут посчитать пособницей дьявола. Такова жизнь крестьянского сословия. Фото © «Шедеврум»

Это в наше время появились протезы, да и в целом отношение общества к людям с инвалидностью год от года становится всё адекватнее. Крестьяне без ног не могли даже во сне увидеть электрическую инвалидную коляску. В любом случае им везло больше, чем девушкам на Руси.

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Если на селе рождалась девушка без руки, она могла найти свою любовь, но жениться на ней парню запретили бы родители. Влюблённым пришлось бы бежать в другую губернию или на Дон к казакам, где порядки были не такие строгие, а законы действовали не так отлаженно.

Ожоги второй или третьей степени

Ожоги образуют волдыри, а волдыри — это «метка дьявола». Фото © «Шедеврум»

Ожоги образуют волдыри, а волдыри — это «метка дьявола». Фото © «Шедеврум»

Да, к ожогам наши прародители относились тоже очень плохо. Особенно к ожогам второй степени, когда на коже образуются волдыри, которые, в свою очередь, тоже считаются «метками дьявола». Неважно, что вы обожгли руку, когда пытались вытащить из печки свежий хлеб или пролили немного кипятка на ногу: для односельчан вы уже помечены дьяволом, вам уже не помочь. Именно поэтому до замужества стоило максимально сторониться домашних дел.

Лысина (алопеция)

Лысые женщины тоже считались раньше ведьмами. Фото © «Шедеврум»

Лысые женщины тоже считались раньше ведьмами. Фото © «Шедеврум»

Как говорили наши предки, «лысины даются от дьявола, волосы даются от Бога». И если на облысевшем мужичке в славянской деревне никто в любом случае не собирался жениться, то алопеция у женщины, тем более молодой, пускала под откос всю её жизнь. Решительно никто из наших предков не хотел брать в жёны лысую женщину, а её роду нужно было постараться, чтобы предоставить соседям невест покачественнее. Хорошо, что тогда семьи были многодетными и о количестве «запасных» дочерей можно было не беспокоиться.

Витилиго или атопический дерматит

Аутоиммунные заболевания тоже считались дьявольскими проделками. Фото © «Шедеврум»

Аутоиммунные заболевания тоже считались дьявольскими проделками. Фото © «Шедеврум»

Да, это достаточно разные по внешнему виду заболевания, а роднит их то, что они кожные и аутоиммунные, то есть незаразные. На всю эту полезную медицинскую информацию нашим предкам было решительно наплевать. Если у девушки находили витилиго, то есть нарушения пигментации кожи, тогда это называлось словом «песь» и напрямую указывало на то, что бедняжку отметил дьявол. Поражённые участки кожи становятся белее, чем обычные, и это заметно сразу. В случае дерматита то же самое, только выглядит это не так симпатично: на коже появляются красные корки и волдыри, что тоже напрямую доказывало сотрудничество с врагом рода человеческого.

Мы перечислили вам «метки дьявола», которые могли навсегда разрушить жизнь крестьянской девушки на Руси. Если вам, наоборот, кажется, что витилиго — это красиво, а шрамы красят не только мужчин, то нам очень жаль, что вы живёте в XXI веке и не можете спасти ни одну подобную крестьянскую бедняжку от безбрачия. А если вас интересует любовь здесь и сейчас, то ранее Life.ru публиковал любовный гороскоп для знаков зодиака.

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«Шедеврум»

Анна Волкова
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