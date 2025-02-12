День всех влюблённых 2025: Когда правильно отмечать, богатая история праздника и красочные традиции Когда и как появился День святого Валентина? Когда отмечают День всех влюблённых? Какие у него традиции, что принято дарить и как отпраздновать этот день? Рассказывает Life.ru. 12 февраля, 13:00 Самые интересные подробности о Дне святого Валентина, которые обязаны знать все влюблённые. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / rawpixel.com, © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

День святого Валентина — католический праздник, но за 20–30 лет он прижился и у нас в стране. Всё же День Петра и Февронии — это больше про семью, брак, глубокую вечную любовь и традиционные ценности. А западное 14 февраля хорошо подходит для проявления влюблённости, школьных романтических приключений и лёгких интрижек. В материале рассказываем, в чём смысл этого праздника, как он появился и что подарить любимке.

Дата праздника День святого Валентина

День Святого Валентина как праздник очень тесно связан с Римской империей. Фото © Шедеврум

День святого Валентина отмечают 14 февраля. По некоторым теориям, он возник в связи с древним римским праздником луперкалии, во время которого римляне чествовали богиню плодородия и Фавна, то есть сатира с козлиными ногами. Этот день стал праздником всех влюблённых достаточно давно, вряд ли 14 февраля кого-то волновало в Средние века, но как минимум с века XIX праздник отмечали именно в эту дату. Кстати, в Российской империи День святого Валентина знали, любили и отмечали, несмотря на неодобрение Православной церкви. По случаю 14 февраля в католических костёлах проходила праздничная служба, но в 1969 году её убрали, так как не нашли достойных доказательств существования христианского праведника.

Смысл названия Дня святого Валентина

Святой Валентин был очень добрым священником и врачом, а стал покровителем влюблённых. Фото © Wikipedia / Jacopo Bassano

День всех влюблённых не просто так называется Днём святого Валентина. Главная легенда праздника — это святой Валентин. Он был тем самым добряком, который венчал (то есть по-христиански женил) римских легионеров во времена, когда легионерам запрещали жениться, а христианам запрещали жить. За это соединитель влюблённых сердец был казнён путём усечения головы. В честь святого теперь празднуется День всех влюблённых. Смысл праздника в том, что люди, которые испытывают друг к другу нежные романтические чувства, должны максимально проявить в этот день свою любовь.

История и традиции Дня всех влюблённых

День святого Валентина празднуют как в Европе, так и в Африке или Азии. Фото © Wikipedia / Andrea Camassei

Итак, мы уже упоминали, что День всех влюблённых тесно связан с римской традицией луперкалий. Это был древний праздник, который отмечали ещё во времена этрусков. По смыслу римский праздник не был таким невинным, как современный День святого Валентина. Луперкалии Древнего Рима были фестивалем разврата. За 276 лет до рождения Христа Рим чуть не вымер: в этот год случилась «эпидемия» выкидышей и мертворождений. Жрецы сказали, что для нормального деторождения женщин необходимо стегать плетьми из кожи жертвенных животных. Так и появился садомазохизм, но, что важнее, — так и появился праздник луперкалии, названный в честь волчицы, что вырастила Ромула и Рема. По особому обряду праздника после пира абсолютно голые юноши бегали по улицам и били женщин, охотно соглашавшихся на такое времяпрепровождение ради возможности иметь детей. Этих парней называли луперками, среди них однажды был даже консул Марк Антоний. Луперкалии проходили 15 февраля.

Позже, уже после христианизации Европы, в Средние века начали распространяться легенды о святом Валентине, венчавшем римских солдат. Сейчас эти сказания ставят под сомнение, но мифологию праздника без них невозможно представить. А окончательно День влюблённых оформился в английской литературе XIV века, в произведениях Джеффри Чосера. Именно он описал День святого Валентина как день, когда принято искать и находить себе пару.

Символ праздника святого Валентина

Символ Дня всех влюблённых — сердечко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Символом Дня святого Валентина стала валентинка в форме сердечка. Валентинка — это любовная записка, как правило закрытая, которую принято подкидывать на праздник тем, кто вам нравится. Всё на свете в форме сердечка — это тоже символ праздника. Кстати, символ сердца — это лист плюща, который в Древней Греции считался растением Диониса, бога вина и страсти. Символом большой и чистой любви лист плюща стал не сразу: до определённого момента он был символом секса. Так, характерное сердечко до IV века нашей эры можно было увидеть на вывесках греческих борделей.

Традиции празднования Дня святого Валентина в разных странах

День святого Валентина выглядит немного по-разному в США, Англии, Франции, Бразилии, ЮАР и Японии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MarKord

В Европе День святого Валентина празднуют уже столетиями, а если считать период луперкалий, то уже и тысячелетиями. За это время сформировался ряд традиций, более гуманных, чем побивание женщин плетьми, чтобы те больше рожали, пусть даже и с их согласия. Рассказываем, какие обычаи характерны для праздника в мировом масштабе.

День святого Валентина в США

В США праздник традиционно стал бешено коммерческим и через их влияние распространился в самые отдалённые уголки земного шара. Воздушные шары в форме сердечек, маркетинговые акции от всех, начиная с Amazon и заканчивая продуктовым на углу, вечеринки как для взрослых, так и для детей — всё это 14 февраля, праздник в США. Америка отмечает День всех влюблённых с 1777 года, это ещё до того, как она стала независимой страной.

День святого Валентина в Великобритании

В Британии традиции праздника сформировались в XII веке, почти тысячу лет назад. Уже во времена Пушкина британские леди делали для своих кавалеров валентинки. А ещё там тоже гадали на суженых, только не на Святки, как у нас, а как раз на 14 февраля. Раньше было принято вообще класть подарки на порог дома любимой, звонить в дверь и убегать. Есть и традиции по призыву женихов: так, в графстве Дербишир девушки от 3 до 12 раз обходят по кругу церковь и повторяют определённое стихотворение, чтобы к ним пришла большая любовь.

День святого Валентина во Франции

Фото © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Во Франции святого Валентина тоже начали почитать где-то тысячу лет назад. Раньше французские признания представляли собой высокое искусство: валентинкой было стихотворение, написанное о любви высоким слогом. А сами валентинки — вообще французское изобретение, такие открытки в XV веке отправлял жене Карл Орлеанский из английского плена. Сейчас французы дарят друг другу бельё, конфеты, цветы и ювелирные украшения, а ещё именно 14 февраля считается лучшим для предложения руки и сердца.

День святого Валентина в Бразилии

В Бразилии 14 февраля совпадает с Карнавалом, так что в эту дату День всех влюблённых не празднуют. Зато у бразильцев есть Dia dos Namorados 12 июня — переводится точно так же, как оригинальный праздник. При этом бразильский День влюблённых совпадает с Днём святого Антония. Сам праздник в страну привёз в 1948 году продавец одежды Жуан Дориа. Ему нужно было поднять выручку, поэтому импортировать важную дату из Европы показалось отличным решением.

День святого Валентина в ЮАР

В ЮАР есть несколько интересных обычаев на День святого Валентина. Праздник начинается с фестиваля, часто тот затевается где-то за неделю до 14 февраля. Непосредственно в День влюблённых принято дарить подарки своему парню или девушке. А молодые женщины часто прикрепляют к рукавам бумажки с именами возлюбленных.

День святого Валентина в Японии

Фото © Shutterstock / FOTODOM / imtmphoto

В Японии День святого Валентина появился чуть раньше, чем в Бразилии, в 30-х годах прошлого века. Сначала японцы дарили друг другу сладкие подарки, например моти, теперь же в чести шоколад. Он называется гири-тёко, то есть вежливый шоколад. При этом подарки должны дарить девушки. Мужчины дарят ответные дары через месяц, в «белый день».

Как отмечают День всех влюблённых в 2025 году

День святого Валентина отмечают в середине февраля, за день до древнего римского праздника луперкалии. Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

День святого Валентина в 2025 году невозможно представить без этих вещей: сладости в подарок, валентинки, романтический ужин. В Европе и США могут устроить праздничную вечеринку или большое празднование. У нас такое не всегда в чести, ибо Православная церковь всё ещё смотрит косо на безобидный праздник католиков. Но анонимные записки с признаниями в любви на бумаге в форме сердечек — это неотъемлемая часть праздника, даже если его отмечают в селе Уэлькаль Чукотского автономного округа.

Что подарить на День святого Валентина и как поздравить

Главное — не подарок. Главное — внимание. Даже к Дню святого Валентина это относится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Беспроигрышным вариантом для подарка на 14 февраля будут сладости. Всевозможные конфеты, шоколад, пирожные — в форме сердечек или не очень. Если вам хочется как-то отойти от европейских корней праздника, можете попробовать подарить азиатские сладости: рисовые шарики, вагаси или моти. Отличным подарком будет то, что человек давно хочет себе купить, но как-то не получается: новая сумочка, билет на концерт любимого певца, на худой конец, можно вообразить себя французами и подарить бельё.

Не забудьте написать своей второй половинке трогательную валентинку. Если захотите провести день в кругу семьи, заранее позаботьтесь об ужине. Если идёте в ресторан, создайте романтичную атмосферу. А если вы решили отметить День всех влюблённых на вечеринке, то держитесь вместе и соблюдайте правила безопасности: не садитесь за руль после возлияний и следите за тем, чтобы ни у кого не было доступа к вашему напитку.

Теперь вы полностью готовы к празднованию Дня святого Валентина как на родине, так и в Англии, Франции или даже Южной Африке. Сможете поддержать «смолл-ток» о празднике, рассказать о римской традиции луперкалий, а также выбрать подходящий подарок. Может, вам вовсе ближе бразильский Dia dos Namorados? А если захотите поздравить любимых в стихах, то Life.ru публиковал тест о поэтах.

Авторы Любовь Свободная