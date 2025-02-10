Что значит Венера в Овне и что до конца февраля 2025 нельзя делать в любви и отношениях

Венера уже с 4 февраля находится в знаке зодиака Овен. Это время амазонок: женственная энергия планеты «разгоняется» огненным знаком зодиака победителей. Пора доставать из шкафа лук со стрелами (или харизму с остроумием) и добиваться внушительных прорывов на личном фронте. О том, как покорить этот астрологический период в стиле Александра Македонского, расскажем в материале.

Венера в знаке зодиака Овен — что это значит

Когда Венера в знаке зодиака Овен, женственная энергия планеты конфликтует с мужественной энергией созвездия. Фото © «Шедеврум»

Так как Венера — мягкая и женственная планета, а Овен — воинственный огненный знак, то ожидайте от этого периода сочетания несочетаемого. Сплав женственности и героизма — вот чего от вас ожидают сегодня звёзды. Также Венера образует благоприятный аспект с Плутоном: это значит, что февраль идеально подходит для активных действий по завоеванию человека, что интересует вас романтически.

Влияние планеты любви Венеры на знаки зодиака

Венера отвечает за женское начало, нежность, заботу, гедонизм. Фото © «Шедеврум»

Венера влияет не только на проявление женственности, но и в целом на отношения полов. Чем сильнее в вашей натальной карте влияние Венеры, тем привлекательнее вы будете для противоположного пола и наоборот. Планета тесно управляет знаком зодиака Телец — недаром рождённые под этим созвездием считаются самыми нежными любовниками. В целом, если положение Венеры сильное, человек будет проявлять заботу, любовь и верность.

В дни активности Венеры лучше всего будет посвятить себя любви, неважно к кому, ко второй половинке или к себе. Вы можете в этот период не только соблазнять и устраивать романтические свидания, но и ходить к косметологу, на массаж или на спа-процедуры для себя — и даже надевать свою любимую и лучшую одежду. Будьте уверены, на этой неделе и в этом месяце вы будете неотразимы, если Венера занимает авторитетное положение в вашей натальной карте.

Влияние знака зодиака Овен на всех нас

Овен — суровый мужской знак для победителей, проявляющих отвагу. Фото © «Шедеврум»

Овен — это первый знак гороскопа. В его созвездии находятся 82 звезды, которые можно без проблем рассмотреть на ночном небе. Это знак победителей, уверенных в себе людей, которые точно знают, чего хотят, не умеют останавливаться на достигнутом и отличаются напористостью и отвагой. Овен находится в тригоне огня. Пока Венера в Овне, лучше посвятить себя максимально активным действиям на личном фронте. Вам нравится одногруппник или коллега? Именно в феврале 2025 года пора приглашать его на ужин, причём достаточно настойчиво. В целом периоды знака зодиака Овен — это время, когда нужно максимально проявлять свою внутреннюю силу.

Сколько ещё Венера будет в знаке зодиака Овен

Венера будет в знаке зодиака Овен довольно долго. Фото © «Шедеврум»

Транзит Венеры через созвездие Овна длится достаточно долго. Планета входит в этот знак зодиака 4 февраля, 2 марта начинается ретроградное движение, а 27 марта эпоха Овна заканчивается. Венера переходит в свой знак зодиака — Телец. Можно посвятить себя нежной любви, а не завоеваниям и страсти.

Что нельзя делать в отношениях и любовной сфере до 2 марта

Не стоит делать эти вещи, пока Венера в знаке Овна, иначе на личном всё будет плохо. Фото © «Шедеврум»

Пока Венера находится в знаке зодиака Овен, лучше быть осторожнее, потому что это время хоть и позитивное, но одновременно и противоречивое. Шутка ли: Венера — женская планета, Овен — мужской знак; Венера — про любовь, заботу и загадочность, Овен — про настойчивость и победу над всеми. Расскажем, чего лучше избегать, пока Венера в Овне. Никаких конфликтов, оскорблений, ссор. Овен имеет свойство усиливать людскую агрессию, так что будьте осторожны. Не надо принимать импульсивные решения. Если в эти два месяца вам резко захочется бросить партнёра или подать на развод, подумайте ещё раз после 27 марта. Не забывайте о старых друзьях и знакомых. Не пренебрегайте своими чувствами. Это время, чтобы прислушаться к себе. Постарайтесь проверить отношения на прочность, прежде чем их начинать. Не стоит подвергать своё тело чрезмерным нагрузкам, в том числе тяжёлой работой или жёсткими силовыми упражнениями. Тем более что в эти выходные нас ожидает рекордное повышение давления.