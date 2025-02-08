Астролог назвала 5 знаков зодиака, которые рождены быть боссами

Ни для кого не секрет, что для каждого знака зодиака характерны те или иные черты характера. Поэтому одни люди могут быть хорошими любовниками, другие — душой компании, а третьи — замкнутыми в себе одиночками. Есть среди представителей звёздного гороскопа и прирождённые лидеры. Кто эти пять счастливчиков, которые могут достичь больших высот в карьере, рассказала астролог Агата Звёздная.

На первое место она поставила Львов, которые умеют мобилизовать команду и вдохновить всех вокруг своим энтузиазмом. В свою очередь начальники-Скорпионы требовательны, но за их жестокостью скрывается забота о подчинённых и желание достичь успеха, подчеркнула эзотерик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также в топ-лучших начальников вошли Козероги, которых отличает внимание к деталям и прагматичность. Хорошими руководителями имеют все шансы стать и Овны. Они обладают оптимизмом и искренне верят в успех команды. На последнее место астролог поставила Весов, способных находить общий язык с разными людьми, за счёт чего они умело разрешают конфликты.