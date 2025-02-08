Астролог назвала 5 знаков зодиака, которые рождены быть боссами
Астролог Звёздная назвала Львов и Козерогов прирождёнными лидерами
Ни для кого не секрет, что для каждого знака зодиака характерны те или иные черты характера. Поэтому одни люди могут быть хорошими любовниками, другие — душой компании, а третьи — замкнутыми в себе одиночками. Есть среди представителей звёздного гороскопа и прирождённые лидеры. Кто эти пять счастливчиков, которые могут достичь больших высот в карьере, рассказала астролог Агата Звёздная.
На первое место она поставила Львов, которые умеют мобилизовать команду и вдохновить всех вокруг своим энтузиазмом. В свою очередь начальники-Скорпионы требовательны, но за их жестокостью скрывается забота о подчинённых и желание достичь успеха, подчеркнула эзотерик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Также в топ-лучших начальников вошли Козероги, которых отличает внимание к деталям и прагматичность. Хорошими руководителями имеют все шансы стать и Овны. Они обладают оптимизмом и искренне верят в успех команды. На последнее место астролог поставила Весов, способных находить общий язык с разными людьми, за счёт чего они умело разрешают конфликты.
Ранее Life.ru рассказывал, насколько законно отбирать персонал по знакам зодиака. Как оказалось, на собеседовании спрашивают про гороскоп не из любопытства. Например, HR-специалисты так лучше узнают характер соискателя и понимают, сможет ли он справиться с теми или иными задачами. Иногда подобные вопросы задают, чтобы проверить человека на стрессоустойчивость. Однако ориентироваться исключительно на знак зодиака при приёме на работу всё же дискриминация.