Звездная дискриминация: Насколько законно отбирать персонал по знакам зодиака

В последнее время на собеседовании всё чаще спрашивают россиян не только про их опыт и профессиональные качества, но и интересуются темами, которые не имеют к работе никакого отношения. Например, могут спросить про знак зодиака. Зачем работодатели задают этот вопрос и насколько законно отказать соискателю в работе из-за знака зодиака, объяснила карьерный консультант Оксана Семёнова.

По словам эксперта, такой вопрос действительно может показаться странным. Однако некоторые HR-специалисты считают, что астрология помогает лучше узнать человека и понять его характер. Они могут сравнивать черты характера того или иного знака зодиака с качествами, которые важны для должности.

Также некоторые работодатели верят в сопоставимость разных знаков зодиака и стараются подбирать сотрудников, которые смогут без конфликтов друг с другом работать. Иногда подобные вопросы задают, чтобы посмотреть на реакцию кандидата. Если он ответил спокойно, то это говорит о его гибкости и умении адаптироваться к различным ситуациям, добавила Семёнова.

«Вопросы о знаках зодиака сами по себе не являются незаконными, однако, если работодатель будет принимать решение исключительно на основе астрологических прогнозов, это может быть расценено как косвенная дискриминация», — отметила она в беседе с «Газетой.ru».