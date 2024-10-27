Россиян научили правильно реагировать на бесячий вопрос о знаке зодиака на собеседовании

Среди работодателей появился тренд спрашивать у соискателей на собеседовании знак зодиака. И если вам задали такой вопрос, не стоит сразу уходить в агрессию. Лучше ответить на него с юмором и улыбкой, отметив, что это всего лишь один из множества аспектов вашей личности, посоветовала HR-специалист Зулия Лоикова.

Бывает так, что на собеседовании с вами общается не сам руководитель, а внештатный астролог. Вместо того, чтобы развивать тему гороскопов, стоит вернуть разговор в деловое русло, напомнив о своих профессиональных качествах и опыте.

«Бывают такие сотрудники, особенно в китайских компаниях. Там часто держат внештатного консультанта по астрологии. Он смотрит каждого сотрудника. Это практически значимое лицо, и они принимают решения, в том числе опираясь на знак зодиака», — рассказала HR-специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также в описании к вакансии могут сразу указывать предпочтительные знаки зодиака. В таком случае человеку самому надо сделать выбор — подходит ли ему такая компания, которая ставит упор на гороскопах. По мнению Лоиковой, профессиональные и личные навыки должны быть для работодателя важнее. Однако бывает так, что кому-то подходят такие требования.