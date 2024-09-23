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23 сентября, 13:59

Резюме и настойчивость: Россиянам рассказали, как найти работу даже без опыта

HR-специалист Лоикова: Настойчивость не отпугнёт работодателя при поиске работы

Быстро найти работу, даже если нет трудового опыта, возможно, заявила HR-специалист Зулия Лоикова. Для этого, по её словам, необходимо грамотно составить резюме, а также проявлять умеренную настойчивость.

В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что резюме нужно составить, даже если кандидат раньше нигде не работал. В частности, там следует указать данные об образовании, своих навыках, участии в различных мероприятиях и готовности развиваться.

«Если вы были, например, волонтёром, старостой или возглавляли какое-то движение, что показывает организаторские способности, обязательно укажите всё в резюме. Это некий социальный профиль, который показывает активность и вовлечённость кандидата», — отметила HR-специалист.

Ускорить поиск работы поможет и умеренная настойчивость. Эксперт призвала россиян не бояться показаться навязчивым при общении с потенциальными работодателями. К примеру, лучше позвонить в компанию, а не только написать. Кроме того, при приглашении на собеседование следует заранее подготовить кроткую самопрезентацию, порекомендовала Лоикова.

Всё больше россиян стали выбирать гибридный график работы
Всё больше россиян стали выбирать гибридный график работы

Ранее HR-специалист раскрыла ошибки в соцсетях, которые могут сгубить карьеру. Кроме того, россиянам рассказали, кого в нашей стране неохотно берут на работу.

Обложка ©

Pixabay / Tumisu

Борис Эльфанд
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