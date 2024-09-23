Резюме и настойчивость: Россиянам рассказали, как найти работу даже без опыта
HR-специалист Лоикова: Настойчивость не отпугнёт работодателя при поиске работы
Быстро найти работу, даже если нет трудового опыта, возможно, заявила HR-специалист Зулия Лоикова. Для этого, по её словам, необходимо грамотно составить резюме, а также проявлять умеренную настойчивость.
В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что резюме нужно составить, даже если кандидат раньше нигде не работал. В частности, там следует указать данные об образовании, своих навыках, участии в различных мероприятиях и готовности развиваться.
«Если вы были, например, волонтёром, старостой или возглавляли какое-то движение, что показывает организаторские способности, обязательно укажите всё в резюме. Это некий социальный профиль, который показывает активность и вовлечённость кандидата», — отметила HR-специалист.
Ускорить поиск работы поможет и умеренная настойчивость. Эксперт призвала россиян не бояться показаться навязчивым при общении с потенциальными работодателями. К примеру, лучше позвонить в компанию, а не только написать. Кроме того, при приглашении на собеседование следует заранее подготовить кроткую самопрезентацию, порекомендовала Лоикова.
Ранее HR-специалист раскрыла ошибки в соцсетях, которые могут сгубить карьеру. Кроме того, россиянам рассказали, кого в нашей стране неохотно берут на работу.
Pixabay / Tumisu