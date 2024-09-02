Слишком старые, молодые и токсики: Кого в России неохотно берут на работу

Большая часть россиян при трудоустройстве хотя бы раз сталкивалась со скрытыми правилами отбора, которые не указаны в резюме. HR-специалисты уверены, что такая практика положительно влияет на качество подбора персонала.

В подавляющем большинстве случаев (79%) такие компании могут отказать кандидату на вакантную должность из-за большого возраста, ещё 49% работодателей негласно оценивают негативные отзывы с предыдущего места, почти столько же (47%) смотрят на пол, а 45% обращают внимание на токсичность и на молодость, выяснил сервис «Работа.ру», с результатами опроса которого ознакомился Life.ru. Среди несогласных с положительным влиянием скрытых требований на будущий персонал лишь 28% рекрутёров.

Оказалось, что в большинстве (58%) случаев такая практика продиктована общей политикой компании, ещё 35% опрошенных свалили всё на требование владельца, а 18% признались, что создали тайные правила самовольно.

Четыре из пяти соискателей негативно относятся к негласным критериям отбора, так как при таком подходе легко упустить высококвалифицированного сотрудника. Со скрытыми ограничениями из-за возраста сталкивались больше всего россиян — 65%. Следом по популярности идёт наличие или отсутствие детей (19%), а замыкает тройку с результатом 17% половой признак. В случае с женщинами список дополняют ещё и ограничения в связи с непрезентабельным внешним видом (17%) и семейным положением (16%).