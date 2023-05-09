Составлен топ-7 главных причин, по которым работодатель может отказать в найме

Работодатель может отказать сотруднику в найме, если у соискателя недостаточно высокий уровень знаний и навыков. Об этом Ura.ru рассказал коммерческий директор в НИИ развития народного образования, руководитель проекта "Фабрика лидеров мнений" Эмиль Ахундов.

По его словам, кандидаты нередко завышают уровень знаний в резюме, что выясняется во время собеседования. И это одна из семи основных причин, по которым работодатель может не взять потенциального сотрудника на работу.

"При подборе новых сотрудников на работу часто бывает так, что после одного из этапов собеседования клиент отказывается без каких-либо объяснений. На данный момент есть рейтинг топ-7 причин, по которым потенциальные сотрудники получают отказы. Важно их знать, так как это помогает подготовиться к следующему этапу найма", — подчеркнул Ахундов.

Ещё одна причина — неадекватное поведение на собеседовании. Оно может выражаться в болтливости или, наоборот, в немногословности. Также кандидат может неуместно шутить или проявлять агрессивность.

Причиной отказа может стать внешний вид — неопрятный или не соответствующий требованиям компании. Отпугнуть работодателя может и неправильное портфолио. Соискатель должен быть в состоянии продемонстрировать лучшие работы, чтобы получить должность. Также работодатели нередко замечают недостаток мотивации.

Не на руку потенциальному сотруднику может быть его несоответствие корпоративной культуре компании. Кроме того, не последнюю роль играет умение кандидата "продать" себя. Под этим подразумевается способность показать лучшие качества и навыки во время собеседования.