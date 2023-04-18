КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 13:17

Работодатели откровенно рассказали, почему чаще всего отказывают соискателям

RT: 49% работодателей отказывают соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий

Почти половина работодателей (49%) отказывает соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий, сообщает RT. Кроме того, 55% респондентов оказались готовы отказать кандидату, если посчитают, что он не сможет выстроить отношения с коллективом. А 52% опрошенных выберут другого соискателя, если первый не проявил интереса к работе. Для 41% причиной отказа может стать негативный отзыв от предыдущего работодателя. При этом каждого четвёртого настораживают неуместные вопросы от кандидата.

В ходе исследования также выяснилось, что 72% работодателей обращают внимание на амбиции соискателя, для 53% важным является опыт в определённой организации. Согласно результатам опроса, в каждой десятой компании интересуются готовностью кандидата к переработкам.

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Никита Осипов
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