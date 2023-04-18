Работодатели откровенно рассказали, почему чаще всего отказывают соискателям

Почти половина работодателей (49%) отказывает соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий, сообщает RT. Кроме того, 55% респондентов оказались готовы отказать кандидату, если посчитают, что он не сможет выстроить отношения с коллективом. А 52% опрошенных выберут другого соискателя, если первый не проявил интереса к работе. Для 41% причиной отказа может стать негативный отзыв от предыдущего работодателя. При этом каждого четвёртого настораживают неуместные вопросы от кандидата.