Работодатели откровенно рассказали, почему чаще всего отказывают соискателям
RT: 49% работодателей отказывают соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий
Почти половина работодателей (49%) отказывает соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий, сообщает RT. Кроме того, 55% респондентов оказались готовы отказать кандидату, если посчитают, что он не сможет выстроить отношения с коллективом. А 52% опрошенных выберут другого соискателя, если первый не проявил интереса к работе. Для 41% причиной отказа может стать негативный отзыв от предыдущего работодателя. При этом каждого четвёртого настораживают неуместные вопросы от кандидата.
В ходе исследования также выяснилось, что 72% работодателей обращают внимание на амбиции соискателя, для 53% важным является опыт в определённой организации. Согласно результатам опроса, в каждой десятой компании интересуются готовностью кандидата к переработкам.
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