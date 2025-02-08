Эзотерик назвала идеальные имена для мальчиков и девочек, рождённых в феврале
Эзотерик Королёва посоветовала опираться на гороскоп при выборе имени для детей
Часто родители ломают голову над тем, как назвать новорождённого ребёнка. На выбор может влиять не только популярность имени, но и месяц, в котором появился малыш на свет. Например, тех, кто родился в феврале, эзотерик Майя Королёва порекомендовала назвать энергетически сильными именами, которые будут отражать характер связанных с этим месяцем астрологических знаков — Водолеев и Рыб.
«Имена, которые подойдут детям, родившимся в феврале, могут отражать те качества, которые характерны для этих знаков. Например, интуиция, оригинальность, гуманизм и эмоциональная глубина», — подчеркнула эзотерик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Для мальчиков она предложила такие имена, как Алан, что означает «доброта и энергия», или Леон, символизирующий «силу и лидерство». Также мальчиков можно назвать Никита («победитель») и Дамир («умиротворение»). Для рождённых в феврале девочек подойдут имена София («мудрость») и Ева («жизнь»). Отличными вариантами будут также Мирра и Татьяна.
Ранее Life.ru писал, что в Москве в 2024 году более 900 мальчиков и около 400 девочек получили двойные, тройные и четверные имена. Среди мальчиков популярностью пользовались имена Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука, а девочек называли Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина.