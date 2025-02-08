Эзотерик назвала идеальные имена для мальчиков и девочек, рождённых в феврале

Часто родители ломают голову над тем, как назвать новорождённого ребёнка. На выбор может влиять не только популярность имени, но и месяц, в котором появился малыш на свет. Например, тех, кто родился в феврале, эзотерик Майя Королёва порекомендовала назвать энергетически сильными именами, которые будут отражать характер связанных с этим месяцем астрологических знаков — Водолеев и Рыб.

«Имена, которые подойдут детям, родившимся в феврале, могут отражать те качества, которые характерны для этих знаков. Например, интуиция, оригинальность, гуманизм и эмоциональная глубина», — подчеркнула эзотерик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Для мальчиков она предложила такие имена, как Алан, что означает «доброта и энергия», или Леон, символизирующий «силу и лидерство». Также мальчиков можно назвать Никита («победитель») и Дамир («умиротворение»). Для рождённых в феврале девочек подойдут имена София («мудрость») и Ева («жизнь»). Отличными вариантами будут также Мирра и Татьяна.