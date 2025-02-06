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6 февраля, 06:59

Ева-Габриэль и Егор-Лука: Стало известно, какими именами называли детей москвичи в 2024 году

В Москве в 2024 году двойные имена получили более тысячи младенцев

В Москве в 2024 году двойные имена получили более тысячи младенцев. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Москве в 2024 году двойные имена получили более тысячи младенцев. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В прошлом году в столице более 900 мальчиков и около 400 девочек получили двойные, тройные и четверные имена, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Среди мальчиков популярностью пользовались имена Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука, а девочек называли Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина.

В 2024 году было зарегистрировано 847 двойных имён для мальчиков и 332 для девочек. Тройные имена получили 55 мальчиков и 53 девочки, а четверные имена — три мальчика и две девочки.

Среди мужских имен часто встречаются привычные сочетания: Григорий-Максим, Евгений-Ян и Лев-Александр. В числе девочек 19 родились с именем, начинающимся на Анна, включая Анна-Мария и Анна-Елизавета. Также появились имена Анна-Агата и Анна-София.

Девочкам часто дают двойные имена с Евой: родились Ева-Мария, Ева-Габриэль и Луна Ева. Уникальные сочетания, такие как Мирослава-Анастасия и Аврора Мари Виктория, также были зарегистрированы.

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Оксана Попова
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