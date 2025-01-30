В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за травли сверстников

По словам вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, с такой инициативой обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Отмечается, что в последнее время россияне часто выбирают необычные имена для своих детей, что становится причиной буллинга со стороны сверстников. В результате подвергшиеся травле дети не хотят ходить в школу. Так, в Москве за 2023 год 7 тысяч получили нестандартные имена: от Сахара и Кита до персонажей игр и сериалов.