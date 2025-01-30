В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за травли сверстников
SHOT: В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за буллинга
Смена имени поможет детям избавиться от травли. Разрешить несовершеннолетним проводить такую юридическую процедуру предложили в Госдуме, пишет SHOT.
По словам вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, с такой инициативой обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Отмечается, что в последнее время россияне часто выбирают необычные имена для своих детей, что становится причиной буллинга со стороны сверстников. В результате подвергшиеся травле дети не хотят ходить в школу. Так, в Москве за 2023 год 7 тысяч получили нестандартные имена: от Сахара и Кита до персонажей игр и сериалов.
Ранее психолог назвал пять признаков, что ребёнок столкнулся с травлей одноклассников. По словам эксперта, школьный буллинг считается одним из самых травматичных явлений в жизни подростка. В этот период психика ребёнка ещё не окрепла, поэтому есть риск плачевного исхода событий. Чтобы не допустить трагичный финал, родителям следует обращать внимание на настроение и состояние ребёнка. Так мамы и папы смогут вовремя понять, что их дочку или сына обижают сверстники и помочь им справиться с этим,
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