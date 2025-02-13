Как устроить романтический ужин 14 февраля своими руками: 5 заповедей идеального свидания

День всех влюблённых — отличный повод не только сказать партнёру, как он вам дорог, но и устроить ужин, который запомнится надолго. Причём совсем не обязательно спускать на свидание половину зарплаты. Если подойти к делу с умом, можно получить ресторанный уровень в домашних условиях, не выходя за рамки бюджета. Делимся лайфхаками, как организовать идеальный вечер в День всех влюблённых без лишних трат.

Лайфхак 1: Готовим морепродукты, но с хитростью

Идеальный ужин на 14 февраля: советы по экономии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Когда речь заходит о романтическом ужине, морепродукты всплывают в голове первыми. Они и выглядят роскошно, и символизируют гастрономический шик. Правда, чек в рыбном отделе может немного сбить романтический настрой. Решение простое — замороженные морепродукты. Технологии шоковой заморозки давно научились сохранять вкус и текстуру, зато цены на такие продукты стабильно ниже, чем у свежих аналогов.

Другой вариант — готовые блюда. «Не стоит сбрасывать со счетов отдел кулинарии в супермаркетах. Многие блюда там сделаны из свежих продуктов и по качеству ничем не уступают ресторанным, а стоят значительно дешевле», — советует финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Лайфхак 2: Как купить вино без переплат

Как сэкономить на романтическом ужине и не потерять в качестве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minevrastudio

Хорошее вино — это не всегда дорого. В среднем сегменте можно найти отличные варианты за 500–600 рублей (если речь про российские вина) и 800–1200 рублей (если хочется чего-то из-за границы). Но зачем платить больше, если можно схитрить? Во-первых, оптовая покупка. Ящик из шести бутылок обойдётся дешевле, а уж повод их открыть в течение года точно найдётся. Во-вторых, программы лояльности и кешбэк-сервисы. Если у вас накопились бонусные баллы, их можно потратить на вино и получить его фактически бесплатно.

«Программы лояльности работают как отличная стратегия экономии. Иногда списанные баллы могут уменьшить стоимость бутылки вдвое, а это уже серьёзный повод пересмотреть свои привычки», — отмечает Ольга Матвеева.

Лайфхак 3: Запасаемся деликатесами без ценников, от которых слёзы

Лучшие продукты для романтического ужина без лишних трат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Прошутто, хамон, бри, камамбер — звучит как билет в гастрономический рай, но ценники на эти деликатесы могут быстро вернуть в реальность. Хитрость в том, чтобы обратить внимание на собственные торговые марки магазинов. Их качество зачастую ничем не уступает известным брендам, а цена при этом ниже, потому что не приходится оплачивать раскрутку имени. Кстати, если хочется устроить атмосферный вечер с аперитивом, не обязательно покупать целую нарезку. Порционные упаковки — отличная альтернатива, особенно если хочется попробовать несколько разных вкусов.

Лайфхак 4: Смотрим на десерты и сладости по разумной цене

Как выбрать вино для романтического ужина и не переплатить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Торт или коробка конфет — стандартный набор на День всех влюблённых. Но если хочется чего-то интереснее, стоит обратить внимание на тематические сеты. В супермаркетах и на маркетплейсах часто предлагают готовые наборы со сладостями, которые в сумме обходятся дешевле, чем если покупать их по отдельности. И, конечно, никто не отменял проверенный вариант — испечь что-то самому. Домашняя выпечка не только экономит деньги, но и добавляет романтики в процесс подготовки.

Лайфхак 5: Создаём ту самую атмосферу