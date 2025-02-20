Илон Маск — лидер масонов? В трёх главных изобретениях гения нашли зашифрованное «число зверя»

Илон Маск 17 февраля 2025 года анонсировал «самый умный» на данный момент ИИ. Это Grok 3, свежая модель от компании xAI. Но это не самое жуткое его изобретение, скорее, самое безобидное, так как, по сути, Grok ничего не делает — только пишет код и выступает как собеседник в чате, где транслирует идеи эпатажного миллиардера. Но в других активах предпринимателя зашифровано число Антихриста. В каких? Почему? Может быть, Илон Маск — сам Антихрист? Расскажем в материале.

Почему Илон Маск так любит неофашистские идеи?

Илон Маск стал неофашистом и даже кинул зигу. Но так было не всегда. Фото © X / Jake Hanrahan

Так было не всегда. Когда-то Маск выступал против Трампа, голосовал за Обаму, Клинтон и Байдена, а также придерживался достаточно либерального образа мыслей. Например, выступал за социальную справедливость: безусловный базовый доход, прямую демократию и налоги на наследство. Но в 2022 году всё изменилось: между двумя миллиардерами завязалась горячая и пылкая дружба, которая в итоге привела обоих в Белый дом. Одного в качестве президента, другого — в качестве неофициальной правой руки главы Штатов. Дело в том, что повестка Трампа стала больше отражать взгляды Маска на жизнь: они оба не любят мексиканцев и скептичны к вакцинам от коронавируса. Неудачный кандидат в президенты от демократов, левак Берни Сандерс, предупредил, что правление Трамп – Маск приведёт к росту олигархии. Но Илон пошёл ещё дальше: после его «наци-салюта» в пул сторонников вошли настоящие американские нацисты — по типу тех, что можно наблюдать в фильме «Американская история Х».

Что означает X в нумерологии

По данным нумерологии, Илон Маск вполне может оказаться Антихристом. Фото © «Шедеврум»

Если почитать разные источники, становится ясным, что X в нумерологии означает вовсе не римское начертание числа 10, а цифру 6. Нумерологи считают его числом семьи и процветания, а 666 для них означает богатство и успех. И правда, в семье Илона Маска, в принципе, всё нормально — по крайней мере, детей у него довольно много, хоть и от разных женщин. А с финансами и того лучше — это богатейший человек на планете. В то же время три главные компании Маска создают все вместе то самое число 666, которое традиционная христианская трактовка связывает с апокалипсисом. Неужели второе пришествие близко? Говорят, прежде на Землю должен явиться Антихрист, который совратит множество людей своими ложными ценностями. В каких же активных компаниях у Маска есть шестёрки, которые в итоге составляют «число зверя»?

SpaceX

Илон Маск завёл SpaceX, чтобы колонизировать космос, а воз и ныне там. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Federico Rostagno

SpaceX — амбициозный проект по колонизации Марса и в принципе одна из первых компаний, которая поспособствовала выходу богатых капиталистов в открытый космос — независимо от государства. В 2022 году этой компании исполнилось целых 20 лет. За это время ей удалось сократить стоимость запусков космических кораблей и, несмотря на ряд аварий при запуске ракет-носителей, успешно выйти в космос, создав сеть спутников Starlink. Они обеспечивают быстрый и бесперебойный интернет на широкой площади и независимы от покрытия вышками. Но до освоения Марса всё ещё далеко — кажется, сама агрессивная энергия планеты вставляет миллиардеру палки в колёса. И это первая шестёрка в «числе зверя» Илона Маска.

Model X (Tesla)

Электрокары от Илона Маска на самом деле не очень популярны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

Model X — это электрокар – кроссовер из линейки экологичного транспорта от компании Tesla. Он выглядит адекватнее, чем более новая модель пикапа Cybertruck. По крайней мере, похоже на то, что над кроссовером работали именно профильные дизайнеры, а не студент курсов по 3D-моделированию из 1998 года. Model X позиционируется как самый безопасный автомобиль данного класса для мам с детьми, который, впрочем, не сильно соответствует этому статусу, так как несколько моделей в США были отозваны после выпуска. И это вторая шестёрка в числе Антихриста, зашифрованном в названиях компаний Маска.

X (бывший Twitter)

Все «старожилы» «Твиттера» с болью в сердце глядели на то, что сделал с их любимым сайтом Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

В 2022 году Илон Маск купил Twitter, сайт с микроблогами, ставший популярным приблизительно в 2010–2012 годах. С тех пор сайт только рос, оказывая значимое влияние на мировую новостную повестку, так как в первую очередь микроблогами заинтересовались журналисты. Но к 2022-му «Твиттер» стал сдавать позиции, а ещё ввёл цензуру — нечто неслыханное для Интернета нулевых годов, к которому привык Маск. Миллиардер вёл свой аккаунт с 2010 года, а 26 октября 2022 года полностью выкупил «Твиттер» за 44 миллиарда долларов. Сайт сразу же переименовали в X и перенесли на домен x.com, который до конца 90-х принадлежал ныне покойному банку – конкуренту платёжной системы PayPal, которую сделал один из друзей Маска. Но единственная ли это причина для смены названия? Может быть, Маск осознанно переименовал «Твиттер», чтобы сделать его плацдармом для распространения своих сатанинских идей? Вот третья шестёрка, которая завершает «число зверя» Илона Маска.

Кто всё-таки Илон Маск — Антихрист или просто сатанист?

Илон Маск — такой же неонацист и сатанист, как и Варг Викернес. Фото © ТАСС / АР

О личности Илона Маска можно спорить бесконечно. Многие считают гения просто странным человеком, кто-то ставит ему диагнозы, но в последнее время многие детали в поведении Илона выдают в нём ультраправого нациста-сатаниста не хуже Варга Викернеса. Так, например, однажды миллиардер появился на ковровой дорожке в куртке, на которой — при должной обработке в фоторедакторах — можно было заметить латинскую фразу Novus ordo seclorum. На самом деле это цитата из Вергилия, но фраза встречается в очень больших количествах везде, где прослеживается связь с масонами. Например, на долларах. Конспирологи утверждают: это кодовая фраза тайного мирового правительства, которое формируется прямо сейчас без нашего участия. Возможно, члены этого правительства смогут точно сказать, Антихрист ли Илон Маск, если окажутся с нами в одной комнате.