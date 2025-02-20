Документ для хвостика: Какие животные должны получать паспорт в столичном регионе и что грозит нарушителям В марте в Подмосковье уже начнут штрафовать владельцев домашних животных, не поставивших питомцев на специальный учёт. Life.ru разбирался, кого и как нужно регистрировать, сколько это стоит, какое наказание грозит нарушителям. 19 февраля, 21:27 Если не поставить домашнего питомца на учёт, можно получить штраф. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Ai Generation

Что изменится в законах с 1 марта

С 1 марта этого года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые позволят надзорным органам штрафовать владельцев собак за отсутствие специальной регистрации у их питомцев. Напомним, соответствующий закон в Подмосковье вступил в силу ещё 1 сентября 2023 года.

Он требует от хозяев обязательной регистрации живности в специальном Реестре домашних животных Московской области.

Зачем нужна регистрация домашних животных

Как указано на сайте Правительства Московской области, регистрация четвероногих «направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери», а кроме этого, поможет уменьшить количество бездомных животных: хозяев, бросивших их, будет легче найти.

Какие питомцы должны иметь регистрацию

Пока постановка на учёт обязательна только для собак, а вот владельцы кошек и другой живности могут проходить процедуру по желанию. При этом нужно оговориться, что регистрации подлежат питомцы только тех граждан, кто постоянно проживает в Подмосковье. То есть москвичам, вывозящим собак на свои подмосковные дачи, бежать вставать на учёт не нужно: их животные должны иметь московскую регистрацию.

Какой штраф для нарушителей

С осени 2023 года домашние животные в обязательном порядке должны регистрироваться в реестре в течение 14 дней после того, как им исполнится три месяца. Первое время материальная ответственность за отсутствие регистрации не предполагалась, однако уже в марте 2024 года в постановлении областного правительства появились поправки, установившие штрафы от полутора до трёх тысяч рублей. Спустя год — то есть с 1 марта 2025 года — они вступают в силу.

Как поставить на учёт животное

Домашних животных регистрируют только в областных ветеринарных центрах, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, — различные очень похожие предложения, которые можно иной раз увидеть на сайтах частных клиник, стоит понимать как недобросовестную попытку подзаработать на несведущих в нюансах обывателях.

Чтобы встать на учёт, нужно подать заявление на портале государственных услуг Московской области или по телефону 8 (495) 668-01-25. В заявлении хозяину питомца нужно указать свои паспортные данные, приложить фото животного и его описание: порода, кличка, окрас, дата рождения, сведения о прививках и его адрес проживания.

После этого там же записаться на приём в государственную ветеринарную станцию по месту жительства в любые удобные дату и время — по итогу будет выдан специальный номер, по которому на станции ветеринар сможет открыть карточку животного, добавить в неё оставшуюся недостающую информацию. Итогом мероприятия станет выдача документа с номером регистрации животного.

Сколько стоит регистрация животного

Life.ru разбирался в тонкостях процесса регистрации домашних животных и выяснил, что сама процедура абсолютно бесплатна, но есть некоторые странности, которые могут вынудить их владельцев потратиться.

На сайте Правительства Московской области в абзаце о стоимости услуги по постановке на учёт говорится лаконично и не совсем ясно: «Регистрация, если чип уже стоял (но его не было в системе) и даже при установке чипа, — бесплатно. Установка чипа оплачивается отдельно».

Таким образом, кажется, что регистрация в обязательном порядке должна сопровождаться чипированием животного. И действительно, по указанному на сайте областного правительства номеру телефона Life.ru заверили, что это необходимо.

Оплачивается только стоимость самого чипа, однако его окончательную стоимость назвать оператор на линии затруднился: «От 423 рублей. Цена зависит от курса валют на момент поставки», — сообщила сотрудница.

При этом в телефонном разговоре с оператором одного из областных ветеринарных центров, куда отправляют собачников, собеседница призналась, что на самом деле «процедура добровольно-принудительная».

— Если вы категорически не хотите, заставить я вас не смогу, сделаем регистрацию без неё, — сдалась оператор. — Но чипировать очень желательно.

На вопрос, сколько это стоит, ответила уклончиво: «Недорого, меньше тысячи рублей, — это если в рамках регистрации. Без — две пятьсот».

Мнение экспертов

Однако уже нашлись и противники этой инициативы. По словам президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, в России уже есть федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», и если уж вносить коррективы, то именно в него, а не пытаться решить вопрос на уровне отдельного региона.

— Это бессмысленная трата денег, — рассказал Life.ru Уражевский. — Кто будет контролировать исполнение этого постановления? Полиция? Сколько денег нужно будет дополнительно выделять на увеличение штата контролёров, их оснащение сканерами чипов и другими инструментами? В России сейчас намного более насущная проблема бездомных животных, начинать надо с них.

Авторы Евгений Кузнецов