Травля, слёзы и боязнь зеркала: Какие 5 знаменитостей долгое время ненавидели свою внешность

Красные ковровые дорожки, вспышки фотокамер, безупречные образы... Кажется, что жизнь звёзд — сплошной праздник, где нет места комплексам и неуверенности. Они блистают на экранах, вызывая восхищение миллионов, но за сияющим фасадом славы часто скрывается обычный человек со своими слабостями и переживаниями. Как ни удивительно, даже те, кого мы считаем эталонами красоты, могут испытывать неуверенность в своей внешности. Да, даже звёзды комплексуют!

Анастасия Решетова

Бывшая Тимати рассказала, из-за чего комплексовала в детстве. Фото © ТАСС / Andrei Gordeev

17 февраля Анастасия Решетова поделилась с подписчиками, что в школе подвергалась травле из-за своего высокого роста. В попытках казаться ниже она сильно горбилась, что привело к проблемам с осанкой, таким как сутулость и искривление позвоночника. Для исправления своей осанки она начала заниматься растяжкой, что не только помогло улучшить физическое состояние, но и сделало её менее зажатой. Кроме физических упражнений Решетова отметила, что примирение с собой стало возможным благодаря внутренней работе над собой, что также играло важную роль в её самоощущении.

«Конечно, я также работала со своим комплексом на психологическом уровне. Как видите, теперь в моём гардеробе есть туфли на каблуке, и меня совершенно не смущает мой рост — 180 сантиметров», — рассказывает модель.

Елизавета Боярская

О чём комплексовала знаменитая дочь Боярского — Елизавета. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Елизавета Боярская, знаменитая актриса, рассказала как-то журналистам о шрамах на лице, которые стали не только поводом для насмешек и неприятных ситуаций в её жизни, но и причиной комплексов. Первый шрам у Елизаветы появился в девять месяцев, когда она опрокинула на себя лампу и осколок стеклянного плафона повредил щёку, оставив заметный след на всю жизнь. Второй шрам образовался в детстве, когда Боярская, спеша к зазвонившему телефону, упала и ударилась головой о батарею.

Елизавета Боярская также рассказывала, что часто ей намекали: мол, недостатки на лице не соответствуют стандартам красоты, особенно для актрисы. Но знаменитость упрямо и неоднократно заявляла, что сводить полученные в детстве шрамы не собирается даже ради любимого ремесла.

Ким Кардашьян

Оказалось, что Ким Кардашьян не всегда принимала себя. Фото © ТАСС / АР / Richard Shotwell

Ким Кардашьян, бизнесвумен и бывшая жена Канье Уэста, ранее испытывала дискомфорт из-за чрезмерно пышных ягодиц. В одной из серий «Семейства Кардашьян» 2018 года её сестра Кортни заметила, что, когда Ким садится, её попа «кажется просто огромной». Кардашьян тогда призналась, что страдает от этого и плачет из-за своих форм, утверждая, что проводит много времени в спортзале в надежде уменьшить их размеры.

Однако в 2022 году в интервью журналу Allure, как пишет «Москва 24», Ким изменила отношение к телу. Она рассказала, что научилась принимать себя, включая неизбежный процесс старения, и смирилась с тем фактом, что не идеальна.

Лили Коллинз

Какие комплексы есть у знаменитых актрис. Фото © ТАСС / ЕРА / NINA PROMMER

В 2017 году актриса как-то призналась, что в детстве терпеть не могла свои брови, считая их слишком яркими и густыми. Коллинз даже решилась на выщипывание, что вызвало огорчение у её матери. Та переживала, что у дочери навсегда останутся тонкие брови, и настоятельно попросила Лили больше так не делать. Вместо пинцета мама посоветовала Коллинз принять свою индивидуальность, отметив, что густые брови — это её изюминка. Как потом вспоминала актриса, эти слова стали поворотным моментом в жизни, и Лили смогла полюбить свои черты лица.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс рассказала, что ей не нравится в своём теле. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Готовы поспорить, вы никогда бы не догадались, что актриса, известная по фильмам серии «Голодные игры», комплексует из-за небольшой асимметрии груди, хоть это практически незаметно окружающим. Несмотря на «Оскар» и всеобщее признание, зона декольте всегда была для неё причиной переживаний. Тем не менее комплекс не мешает ей носить наряды, подчёркивающие грудь. «Мой бюст живёт собственной жизнью! Однажды перед важным светским мероприятием он за ночь вырос на два размера, и платье стало мало!» — признавалась Лоуренс в одном из интервью.