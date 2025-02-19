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19 февраля, 15:01

«Клялся здоровьем матери!» Звезда «Дома-2» назвала мужа ничтожеством и сообщила о разводе

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук разводится с мужем из-за его измены

Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что в её семейной жизни наступила чёрная полоса. Девушка поделилась в соцсетях с подписчиками, что разводится с мужем Араем Чобаняном из-за его измены.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Звезда реалити-шоу обнаружила переписку мужа с девушкой из Ростова и решила не прощать предательства. Ещё недавно пара казалась счастливой, супруги отметили 30-летие Пинчук, не выпуская друг друга из объятий. Ирина подарила Араю двух сыновей.

«У меня просто истерика… <...> Он клялся здоровьем своей матери… Это такой ужас… Это просто ничтожество!» — поделилась с фанатами экс-участница «Дома-2».

Поклонники поддерживают Ирину, но уговаривают её не торопиться с разводом. Они просят звезду реалити держаться ради маленьких детей.

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Алена Пенчугина
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