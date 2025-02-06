«Простить невозможно»: Психолог назвала самые частые причины измен

Простить измену бывает практически невозможно, потому что она фактически является предательством, нарушает все договорённости между любящими сердцами и наносит сильную рану человеку. Об этом рассказала психолог Майя Голубева.

«Измена ранит, потому что разрушает доверие. <...> Разумеется, измена вызывает сильные негативные эмоции, такие как гнев, обиду, ревность и желание мести. И поэтому простить изменника бывает практически невозможно», — отметила она в интервью RuNews24.ru.

При этом измена далеко не всегда связана с отсутствием любви, подчеркнула эксперт. По её словам, зачастую люди изменяют из-за физической или эмоциональной неудовлетворённости отношениями, обиды или предательства со стороны партнёра. Риски повышаются и при нерешённых конфликтах, а также если отсутствуют общие интересы.