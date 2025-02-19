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19 февраля, 15:15

Актриса Елена Ксенофонтова заявила о разводе с третьим мужем

Актриса Елена Ксенофонтова. Обложка © Kino-teatr

Актриса Елена Ксенофонтова. Обложка © Kino-teatr

Актриса Елена Ксенофонтова сообщила о разводе с третьим супругом, адвокатом Алексеем Куликовым, с которым она заключила брак в конце 2022 года. Звезда российских сериалов не стала раскрывать подробности разрыва.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Всё-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса Леди Mail.

Алексей Куликов стал третьим супругом артистки. Их отношения длились два года до свадьбы. В первый брак звезда «Отеля Элеон» вступила в 19 лет, он продлился 11 лет. Вторым мужем актрисы был продюсер Илья Неретин, с которым у неё родился сын Тимофей. После развода актриса девять лет прожила в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих, от которого у неё появилась дочь София. Разрыв с юристом вызвал много обсуждений в СМИ из-за взаимных обвинений в избиениях.

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Ранее появилась информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако недавно в сеть утекли новости о том, что супруги отправились вместе в отпуск в Таиланд.

Александра Мышляева
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