Актриса Елена Ксенофонтова заявила о разводе с третьим мужем

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Всё-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса Леди Mail.

Алексей Куликов стал третьим супругом артистки. Их отношения длились два года до свадьбы. В первый брак звезда «Отеля Элеон» вступила в 19 лет, он продлился 11 лет. Вторым мужем актрисы был продюсер Илья Неретин, с которым у неё родился сын Тимофей. После развода актриса девять лет прожила в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих, от которого у неё появилась дочь София. Разрыв с юристом вызвал много обсуждений в СМИ из-за взаимных обвинений в избиениях.