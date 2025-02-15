Развод Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой принял неожиданный поворот
«Крыспертиза»: Бондарчук и Андреева передумали разводиться и съездили в отпуск
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева могли пересмотреть своё решение о разводе. Пара даже вместе отправилась отдохнуть в Таиланд, пишет телеграм-канал «Крыспертиза» со ссылкой на близкий к супругам источник.
«Источник близкий к паре рассказывал, что Фёдор и Паулина вместе в Тае недавно были. Так что пока держатся», — утверждает автор канала.
Напомним, информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появилась в сентябре. При этом сообщалось, что фактически супруги расстались ещё весной 2024 года. В 2021 году у них родился сын.