Развод Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой принял неожиданный поворот

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева могли пересмотреть своё решение о разводе. Пара даже вместе отправилась отдохнуть в Таиланд, пишет телеграм-канал «Крыспертиза» со ссылкой на близкий к супругам источник.

«Источник близкий к паре рассказывал, что Фёдор и Паулина вместе в Тае недавно были. Так что пока держатся», — утверждает автор канала.