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15 февраля, 10:41

Развод Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой принял неожиданный поворот

«Крыспертиза»: Бондарчук и Андреева передумали разводиться и съездили в отпуск

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева могли пересмотреть своё решение о разводе. Пара даже вместе отправилась отдохнуть в Таиланд, пишет телеграм-канал «Крыспертиза» со ссылкой на близкий к супругам источник.

«Источник близкий к паре рассказывал, что Фёдор и Паулина вместе в Тае недавно были. Так что пока держатся»,утверждает автор канала.

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Напомним, информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появилась в сентябре. При этом сообщалось, что фактически супруги расстались ещё весной 2024 года. В 2021 году у них родился сын.

Юрий Лысенко
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