Фёдор Бондарчук покинет совет директоров «Ленфильма»

Актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук может оставить свой пост в совете директоров «Ленфильма». Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на свои источники.

По данным информатора издания, решение Бондарчука уйти из этой известной киностудии, имеющей богатую историю со времён СССР, связано с её трудным финансовым состоянием и частыми изменениями в руководстве. Уточняется, что на сегодняшний день «Ленфильм» имеет задолженность свыше 100 миллионов рублей и сталкивается с множеством судебных разбирательств, включая дела с владельцем компании — Росимуществом.

А ранее Life.ru рассказывал о ремейке всеми любимой сказки «Буратино» с Фёдором Бондарчуком, снятой по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Премьера запланирована на 1 января 2026 года. Соратником актёра, который сыграет Дуремара, станет Лев Зулькарнаев, известный после выхода фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его партнёром по сериалу станет Рузиль Минекаев, который сыграет Арлекина. Роль Мальвины достанется Анастасии Талызиной, Пьеро сыграет Степан Белозёров, а Артемона изображает Марк Эйдельштейн, который уже завоевал популярность как в России, так и за её пределами.