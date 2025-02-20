«Неидеальные» звёзды СССР и России: 6 актёров, которых не брали в кино из-за внешности, а зря!

Существует стереотип, что в кино попадают только красавчики с идеальными чертами лица... Конечно, тут есть доля правды — многие известные актёры в своё время не могли пробиться на экран, потому что их считали «слишком некрасивыми», «неподходящими» или даже «несоветскими». Но в итоге у них всё получилось! У кого именно были проблемы с кастингами — рассказываем в материале. Эти люди доказали всем, что талант сильнее стереотипов. Рассказываем, почему Николая Бурляева называли «несоветским», зачем Пореченкова посадили на диету и почему Ролан Быков попал в чёрный список советского кинематографа. Вы будете удивлены, сколько препятствий пришлось преодолеть этим актёрам!

Николай Бурляев — слишком «несоветский» для главных ролей

Николай Бурляев: почему его считали «несоветским». Фото © ТАСС / Владимир Гердо

После оглушительного успеха в фильме «Иваново детство» Николай Бурляев стал настоящей звездой. Но вскоре режиссёры перестали звать его на съёмки. Что произошло? Внешность актёра показалась чиновникам Госкино слишком «несоветской». Да-да, в те времена даже черты лица могли стать причиной отказа. Бурляев выглядел слишком интеллигентно и утончённо для образа советского рабочего или солдата. А ведь в кино тех лет были популярны именно такие персонажи. В итоге актёра негласно внесли в чёрный список. Но Николай не опустил руки. Он продолжал сниматься у тех режиссёров, которые ценили талант, а не соответствие шаблонам. Вопреки всем запретам, он стал легендой советского кино.

Ролан Быков — невысокий рост как приговор

Ролан Быков: как рост помешал карьере в кино. Фото © ТАСС / Зотин Игорь

Ролан Быков был настоящей звездой экрана, но... ростом всего 158 см. Это не соответствовало стандартам кино тех времён, где герои должны были быть статными и мужественными. Из-за низкорослости Быкову отказали в ролях сразу в трёх театральных вузах, а позже внесли в тот самый чёрный список за «несоветскую внешность». Чиновники решили, что Быков слишком невзрачный для ролей героев, солдат и даже романтических персонажей. Но Ролан оказался настойчивым. Его харизма, талант и невероятное чувство юмора покорили зрителей. Он стал режиссёром, актёром и сценаристом, доказав, что талант сильнее стереотипов.

Инна Чурикова — «нестандартная» внешность, которая стала визитной карточкой

Инна Чурикова: «нестандартная» внешность как путь к успеху. Фото © ТАСС / Зотин Игорь

Инна Чурикова — это легенда советского и российского кино. Но в начале карьеры её внешний вид казался слишком необычным. Говорят, на вступительном экзамене в театральный вуз комиссия откровенно смеялась, когда Инна читала стихи. Чурикова могла сломаться, но она нашла в себе силы пойти дальше. Девушка осознала, что у неё необычная внешность, которая не всем по вкусу. Но именно это стало её визитной карточкой! Благодаря таланту и уникальной харизме Инна Чурикова нашла режиссёров, которые разглядели в ней ту самую изюминку. Так начался её путь к звёздам.

Константин Райкин — «не тот типаж» для гусара

Константин Райкин: почему ему отказали в роли гусара. Фото © ТАСС / Яцина Владимир

Многим казалось, что сыну великого Аркадия Райкина легко достаются роли. Но Константину приходилось очень тяжело. Однажды ему отказали в роли Дениса Давыдова, объяснив это тем, что он «не подходит по внешности». В кино тех времён гусар представляли статными красавцами, а Райкину отказали из-за «обычного» внешнего вида. Роль передали Андрею Ростоцкому, а Константин остался ни с чем. Но этот отказ только закалил его. Аркадий стал работать ещё усерднее, оттачивая мастерство. Сегодня Райкин — один из самых уважаемых актёров, доказавший, что типаж — это ещё не всё.

Михаил Пореченков — «слишком массивный» для истории

Михаил Пореченков: как актёру пришлось худеть ради роли. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Пореченков известен как мощный и статный актёр, но именно это стало причиной отказа в роли в фильме «Куприн». Режиссёр сомневался, что Михаил сможет изобразить измождённого героя той эпохи. Чтобы соответствовать историческому образу, актёру пришлось похудеть на 20 кг и полностью изменить своё телосложение. Но не все верили в его способность «вписаться» в роль. Только после того, как Михаил Пореченков кардинально изменился, ему позволили приступить к съёмкам. Этот случай показал, как стереотипы о внешности могут стать преградой даже для признанного актёра. Но Пореченков не стал мириться с отказами и доказал, что характер важнее внешнего вида.

Павел Прилучный — «не тот типаж» для лётчика

Павел Прилучный: «не тот типаж» для лётчика. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Когда Павел Прилучный пришёл на пробы в фильм «Девятаев», режиссёр сказал, что он «слишком крепкий» для роли лётчика, прошедшего плен. По сюжету герой должен был выглядеть измождённым, а Прилучный ассоциировался с сильными и спортивными персонажами. Актёр понял, что только радикальные перемены позволят ему получить роль. Прилучный сбросил 20 кг и смог доказать режиссёру, что может перевоплотиться в любого персонажа. Но без этого шага его бы просто не взяли. Эта история показывает, как жёсткие шаблоны в отношении к внешности могут закрыть дорогу даже самым талантливым актёрам. Но Павел Прилучный сумел сломать стереотипы и превратил отказ в возможность.