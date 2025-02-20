Звезду «Сватов» Феклистова обвинили в русофобии и поддержке Зеленского

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил актёра театра и кино Александра Феклистова, который ранее критиковал СВО, в русофобии. Комментируя слова артиста о тайном заработке в нашей стране, активист заявил, что обратится в Генпрокуратуру и другие органы для проверки счетов звезды «Сватов».

Собеседник портала «Страсти» подчеркнул, что Феклистов не просто занимает антироссийскую позицию, но и поддерживает Владимира Зеленского. При этом актёр «старается усидеть на двух стульях», зарабатывая в России.

«Мы видели, что он поддерживает Зеленского, называет своим другом, извиняется перед Украиной за нашу страну. Одним словом, он русофоб. Старается усидеть на двух стульях. Эти русофобы думают, что Зеленский сейчас будет всех подбирать и финансировать, как разные проекты», — отметил Бородин.