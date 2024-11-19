Дворник, истопник: Сбежавший в Испанию актёр «Сватов» рассказал, что его ждёт в России

Александр Феклистов, сыгравший в сериале «Сваты» Александра Берковича, после начала СВО уехал в Испанию. В подкасте с Марком Лави и Антоном Привольновым бывший актёр рассказал, как ему живётся в эмиграции. По словам Феклистова, актёрская профессия не востребована в Испании, поэтому он изучает местную кухню, много читает, пишет и смотрит различные фильмы.

«Мне не скучно, мне интересно. Если не лениться, можно много чего делать», — поделился артист.

Однако возвращаться в Россию Александр не планирует — уверен, что в РФ он уже не сможет сниматься в кино и играть в театре. Актёр осудил СВО и поддержал украинских коллег, после чего лишился работы и переехал в Испанию.

«Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», — заявил звезда «Сватов».

Ранее Life.ru сообщал, как живётся сбежавшему в Испанию стендаперу Руслану Белому*. Юморист поделился, что в первые месяцы в стране он забыл спрятать вещи в спортзале, и у него украли брендовые кроссовки.