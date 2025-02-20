Долина оскандалилась на юбилее Дунаевского фразой «‎Вы — никто!»

Певица Лариса Долина резко высказалась о тех, кто не понимает и не принимает её позицию. Она назвала «никем» всех тех, кто оказался по другую сторону баррикад. Артистка позволила себе подобные суждения на юбилее композитора Максима Дунаевского в ресторане «Метрополь» в Москве.

«Мы празднуем 80 лет со дня рождения замечательного, потрясающего композитора Максима Дунаевского. Ребята, если вы вообще понимаете, в чём тут дело, тогда я с вами. А если нет, то вы — никто», — заявила со сцены Долина.

Некоторые пользователи в соцсетях сочли поведение исполнительницы вызывающим и грубым, однако большинство согласилось, что сейчас действительно не время говорить намёками, а нужно чётко обозначать своё мнение. Сам Дунаевский ответил на высказывание артистки одним словом: «Сурово».