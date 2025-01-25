Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 12:20

«Любовь не имеет возраста»: Долина приоткрыла завесу тайны личной жизни

Долина: Любовь не имеет возраста

Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам Пятого канала, как относится к романам между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте. Певица подчеркнула, что положительно воспринимает подобные отношения.

Лариса Долина заявила, что любовь не имеет возраста. Видео © Пятый канал

«Я к этому отношусь положительно, потому что любовь не имеет возраста», — подчеркнула Долина.

По её словам, некоторые мужчины, действительно, предпочитают видеть рядом с собой более взрослых и опытных женщин. Однако сама певица не спешит заниматься личной жизнью. Долина заявила, что хорошо чувствует себя в одиночестве, поэтому не планирует вновь выходить замуж. А помочь звезде при необходимости могут её друзья.

«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры
«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры

Ранее Долина рассказала, что её внучка планирует продолжить творческую карьеру под псевдонимом. Девочка откажется выступать под бабушкиной фамилией, чтобы избежать сравнений.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar