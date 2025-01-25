«Любовь не имеет возраста»: Долина приоткрыла завесу тайны личной жизни

Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам Пятого канала , как относится к романам между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте. Певица подчеркнула, что положительно воспринимает подобные отношения.

По её словам, некоторые мужчины, действительно, предпочитают видеть рядом с собой более взрослых и опытных женщин. Однако сама певица не спешит заниматься личной жизнью. Долина заявила, что хорошо чувствует себя в одиночестве, поэтому не планирует вновь выходить замуж. А помочь звезде при необходимости могут её друзья.