«Любовь не имеет возраста»: Долина приоткрыла завесу тайны личной жизни
Долина: Любовь не имеет возраста
Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок
Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам Пятого канала, как относится к романам между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте. Певица подчеркнула, что положительно воспринимает подобные отношения.
Лариса Долина заявила, что любовь не имеет возраста. Видео © Пятый канал
«Я к этому отношусь положительно, потому что любовь не имеет возраста», — подчеркнула Долина.
По её словам, некоторые мужчины, действительно, предпочитают видеть рядом с собой более взрослых и опытных женщин. Однако сама певица не спешит заниматься личной жизнью. Долина заявила, что хорошо чувствует себя в одиночестве, поэтому не планирует вновь выходить замуж. А помочь звезде при необходимости могут её друзья.
Ранее Долина рассказала, что её внучка планирует продолжить творческую карьеру под псевдонимом. Девочка откажется выступать под бабушкиной фамилией, чтобы избежать сравнений.