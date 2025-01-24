«Мы разные»: Внучка Долиной хочет отказаться от бабушкиной фамилии
Долина рассказала о желании внучки взять творческий псевдоним
Лариса Долина выступает с внучкой Александрой. Обложка © VK / Телеканал РОССИЯ 1
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что её внучка Александра планирует продолжить творческую карьеру под псевдонимом. Девочка откажется выступать под бабушкиной фамилией, чтобы избежать сравнений.
Долина рассказала о желании своей внучки взять творческий псевдоним. Видео © Пятый канал
«Сейчас уже о говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмёт псевдоним, чтобы её не сравнивали со мной, потому что мы разные», — рассказала Долина в интервью Пятому каналу.
Певица подчеркнула, что её наследница выбрала свой путь и не должна ориентироваться на бабушку. Также звезда не собирается помогать внучке с выбором псевдонима. Александра сможет самостоятельно принять решение. Долина отметила, что никогда ничего не навязывала даже дочери.
Ранее Лариса Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры. До этого певица опровергла слухи о пластической операции за 5 миллионов рублей. Кстати, недавно артистка попала под санкции ЕС.