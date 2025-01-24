«Мы разные»: Внучка Долиной хочет отказаться от бабушкиной фамилии

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что её внучка Александра планирует продолжить творческую карьеру под псевдонимом. Девочка откажется выступать под бабушкиной фамилией, чтобы избежать сравнений.

Долина рассказала о желании своей внучки взять творческий псевдоним. Видео © Пятый канал

«Сейчас уже о говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмёт псевдоним, чтобы её не сравнивали со мной, потому что мы разные», — рассказала Долина в интервью Пятому каналу.