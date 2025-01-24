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24 января, 12:19

«Мы разные»: Внучка Долиной хочет отказаться от бабушкиной фамилии

Долина рассказала о желании внучки взять творческий псевдоним

Лариса Долина выступает с внучкой Александрой. Обложка © VK / Телеканал РОССИЯ 1

Лариса Долина выступает с внучкой Александрой. Обложка © VK / Телеканал РОССИЯ 1

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что её внучка Александра планирует продолжить творческую карьеру под псевдонимом. Девочка откажется выступать под бабушкиной фамилией, чтобы избежать сравнений.

Долина рассказала о желании своей внучки взять творческий псевдоним. Видео © Пятый канал

«Сейчас уже о говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмёт псевдоним, чтобы её не сравнивали со мной, потому что мы разные», — рассказала Долина в интервью Пятому каналу.

Певица подчеркнула, что её наследница выбрала свой путь и не должна ориентироваться на бабушку. Также звезда не собирается помогать внучке с выбором псевдонима. Александра сможет самостоятельно принять решение. Долина отметила, что никогда ничего не навязывала даже дочери.

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Ранее Лариса Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры. До этого певица опровергла слухи о пластической операции за 5 миллионов рублей. Кстати, недавно артистка попала под санкции ЕС.

Борис Эльфанд
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