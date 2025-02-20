«Она должна быть королевой»: Волочкова раскрыла, сколько потратит на свадьбу дочери

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова собирается потратить на свадьбу дочери Ариадны более 10 миллионов рублей. Об этом она рассказала в беседе с интернет-изданием Regions.ru. По словам звезды, торжество начнётся в её подмосковном особняке, а закончится в Санкт-Петербурге.

При этом у себя дома Волочкова организует лишь небольшой фуршет для самых близких. Основанная часть свадьбы пройдёт в старинном особняке XIX века, который расположен в историческом центре Северной столицы. Свадебное платье для дочери бывшая прима Большого театра заказала у своей портнихи, а сама выбрала для торжества золой наряд, усыпанный драгоценными камнями.

«Более 10 миллионов рублей я потрачу на праздник своего ребёнка, и мне плевать, что там говорят остальные. Это день моей дочери, она должна быть королевой — и точка», — заявила Волочкова.

Балерина также подчеркнула, что не собирается приглашать на свадьбу никого из звёзд. Кроме того, вход на торжество будет закрыт и для представителей прессы.