«Самое главное — венчание»: 19-летняя дочь Волочковой собралась замуж

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой — Ариадна — объявила о подготовке к свадьбе. Девушка во время празднования дня рождения матери показала помолвочное кольцо и рассказала, что жениха зовут Никита, сообщает StarHit.

Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Пара пока не задумывается о том, как будет проходить свадебное торжество. По словам 19-летней девушки, самым главным для неё является венчание.

«Для нас самое главное — венчание, а свадьбу мы пока не планировали. Думаю, если она и состоится, то летом», — пояснила дочь Волочковой.

Ариадна добавила, что мама уже давно одобрила её выбор. Сама Волочкова подчеркнула, что с нетерпением ждёт свадьбу. Ариадне — 19 лет. Она родилась в семье Волочковой и Игоря Вдовина. Пара сыграла свадьбу в 2007, но официально не расписывалась.