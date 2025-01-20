Загадочный друг подарил Волочковой огромный букет белых роз на день рождения

Известная российская балерина Анастасия Волочкова сегодня, 20 января, отмечает 49-й день рождения. Торжество проходит в ресторане. На праздник к танцовщице пришёл её «друг» с Мальдив. Мужчина подарил балерине огромный букет белых роз.

Пресс-подход Волочковой на празднике. Видео © Life.ru

По словам Волочковой, с Марчелло они познакомились на сцене. Он вышел на замену артисту, исполняющему главную роль в спектакле с балериной. Буквально за пару дней Марчелло выучил свою партию и с тех пор они поддерживают тёплые отношения.

«На первую репетицию Марчелло тоже пришёл с букетом роз. Для меня этот знак очень важный и значимый», — поделилась актриса.

Анастасия Волочкова и её друг Марчелло. Фото © Life.ru

Именинный торт балерины. Фото © Life.ru