Загадочный друг подарил Волочковой огромный букет белых роз на день рождения
Известная российская балерина Анастасия Волочкова сегодня, 20 января, отмечает 49-й день рождения. Торжество проходит в ресторане. На праздник к танцовщице пришёл её «друг» с Мальдив. Мужчина подарил балерине огромный букет белых роз.
Пресс-подход Волочковой на празднике. Видео © Life.ru
По словам Волочковой, с Марчелло они познакомились на сцене. Он вышел на замену артисту, исполняющему главную роль в спектакле с балериной. Буквально за пару дней Марчелло выучил свою партию и с тех пор они поддерживают тёплые отношения.
«На первую репетицию Марчелло тоже пришёл с букетом роз. Для меня этот знак очень важный и значимый», — поделилась актриса.
Анастасия Волочкова и её друг Марчелло. Фото © Life.ru
Именинный торт балерины. Фото © Life.ru
А недавно Волочкова рассказала, что богатые люди тоже могут пребывать в «бездне духовной». По её словам, мужчине очень важно найти себе спутницу жизни, которая будет ценить в человеке душу, а не материальные блага.
Life.ru